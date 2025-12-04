Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

OGM'de çeşitli kadrolara yapılacak personel alımı için başvuruların sonuna yaklaşılırken, adayların gözü değerlendirme sürecine çevrildi. Kurum tarafından yayımlanacak duyurunun zamanı merak edilirken, sonuç tarihine ilişkin net bir açıklama olup olmadığı sıkça sorgulanıyor. Adaylar bilgi almak adına “OGM personel alımı sonuçları ne zaman duyurulacak” sorusunu yöneltiyor.

OGM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Orman Genel Müdürlüğü’nün 496 sözleşmeli personel alımına ilişkin sonuç takvimi henüz resmiyet kazanmadı. Başvurular 4 Aralık’ta tamamlanacak. Değerlendirme sürecinin ardından sonuçların aralık ayının son günlerinde ilan edilmesi bekleniyor.

Yerleştirme işlemleri Kariyer Kapısı sistemi üzerinden yapılacak olup, sonuçlar Kariyer Kapısı ile Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.ogm.gov.tr) yayımlanacak. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Eşit puan olması halinde, önce mezuniyet tarihi eski olana, bunun da aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.