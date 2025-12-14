Orman Genel Müdürlüğü (OGM) sonuçları ne zaman açıklanacak?

Orman Genel Müdürlüğü’nün personel alımı sürecinde gözler sonuç aşamasına çevrildi. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar, değerlendirmelerin hangi aşamada olduğunu yakından takip ediyor. Resmi kanallardan henüz bir açıklama yapılmaması beklentiyi artırdı. Binlerce kişi her gün "OGM sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu yeniliyor.

OGM sonuçları ne zaman açıklanıyor?

Orman Genel Müdürlüğü sonuçlar için bir tarih paylaşımı yapmadı. Beklentiler aralık ayının son haftasında sonuçların ilan edileceği yönünde...

Yerleştirme işlemleri Kariyer Kapısı sistemi üzerinden yapılacak olup, sonuçlar Kariyer Kapısı ile Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.ogm.gov.tr) yayımlanacak. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Eşit puan olması halinde, önce mezuniyet tarihi eski olana, bunun da aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.