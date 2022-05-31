Orman ürünleri fabrikasında patlama: 1 işçi hayatını kaybetti
Bursa'da bir orman ürünleri fabrikasında çıkan yangında 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı. Bursa Valisi Canbolat, "Fabrikada buhar kazanında patlama olmuş. Yangın şu anda kontrol altına alındı." dedi.
Bursa'da İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı.
Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangını kontrol altına aldı.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, yangında ilk belirlemelere göre 1 işçinin hayatını kaybettiğini, ikisi ağır 3 kişinin yaralandığını söyledi.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını anlatan Canbolat, "Fabrikada buhar kazanında patlama olmuş. Yangın şu anda kontrol altına alındı. Ekiplerimiz gerekli incelemeleri yapıyor. Fabrika içinde başka çalışanın olup olmadığını da kontrol ediyorlar. " ifadesini kullandı.