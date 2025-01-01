Orman yangını çıkaran tarihi eser kaçakçılarına 18 yıla kadar hapis istemi

İzmir Karşıyaka'daki Yamanlar Dağı'ndaki ormanlık alanda tarihi eser bulmak için kaçak kazı yaparken yangın çıkaran sanıklar hakkında 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Karşıyaka 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yangının çıktığı gün bölgeden aracıyla geçen R.Ç'nin ifadesine başvurduğu, R.Ç'nin Yamanlar Mahallesi üst kısmından Karagöl'e seyir halindeyken gri renkli bir aracın kendisini selektör yaparak taciz edip hızlı şekilde geçtiğini söylediğine yer verildi. Yangının ilk çıkış noktası olarak belirlenen alanda jeneratör, hilti, eldiven, plastik tabak gibi malzemelerin bulunduğu belirtildi.

Yalan beyan delilleri telefon mesajlarında saklı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün olaya dair raporunda, sanık T.A'ya ait cep telefonunda kaçak kazıda kullanıldığı değerlendirilen hilti ile kazı yapılan bölgelere ait fotoğrafların olduğu belirtildi. Ayrıca sanık M.İ'nin cep telefonunda sanık S.D'yi telefon rehberine "S. Dfn (define)" olarak kaydettiği bilgisine yer verildi. Sanık D.Y. ile sanık M.A. arasında cep telefonunda geçen yazışmalarda ise M.A'nın, "Yangını çıkartanlar mangalcılardır, mangal yakarken uçmuş yapmışlar tamam mı öyle oldu" şeklinde attığı, D.Y'nin de "Öyle zaten, haberler öyle" şeklinde yanıt verdiği kaydedildi.

İddianamede tutuklu sanıklar A.S, D.Y, E.Y, M.İ. ve S.K. hakkında "kültür varlıkları bulmak amacıyla, izinsiz olarak kazı veya sondaj yapmak" ve "taksirle orman yangını çıkarmak", tutuksuz sanıklar S.K, T.A. ve M.A. hakkında ise "kültür varlıkları bulmak amacıyla, izinsiz olarak kazı veya sondaj yapmak" suçlarından 6 aydan 18 yıla kadar hapis cezası istendi.

Yangın 2 bin 159 hektar alanı etkiledi

Yamanlar Dağı'ndaki ormanlık alanda geçen yıl 13 Ağustos'ta başlayan ve 3 ilçe sınırlarına yayılarak 2 bin 159 hektar alanda etkili olan yangın, 18 Ağustos'ta kontrol altına alınıp söndürülmüş, çok sayıda ev ve iş yeri de hasar görmüştü. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla salıverilmiş, 5 kişi de tutuklanmıştı.