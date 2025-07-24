Orman yangınında şehit olan iki işçinin naaşı Ankara'ya nakledildi
Eskişehir’de başlayan ve Afyonkarahisar’a sıçrayan orman yangınına müdahale ederken hayatını kaybeden orman işçileri Hilmi Şahin ve Sercan Utni’nin cenazeleri, kimlik tespiti ve DNA işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. İşlemlerin ardından naaşlar, memleketleri olan Denizli’nin Beyağaç ilçesindeki köylerine defnedilmek üzere nakledilecek.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine kadar yayılan orman yangınında hayatını kaybeden Orman Müdürlüğü personeli ve AKUT gönüllülerinin naaşları Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Müdahale sırasında yaşamını yitiren Denizli nüfusuna kayıtlı orman işçileri Hilmi Şahin (24) ve Sercan Utni'nin (36) cenazeleri, kimlik tespiti ve DNA incelemesi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nden Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na nakledildi.
Adli süreçlerin tamamlanmasının ardından, Sercan Utni'nin naaşının Beyağaç ilçesine bağlı Sazak Mahallesi'ne, Hilmi Şahin'in naaşının ise Geriçam Mahallesi'ne götürülerek toprağa verilmesi bekleniyor.