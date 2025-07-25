Orman yangınları ile mücadele sürüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, yangınlarla mücadele önemli mesajlar verdi.

Erdoğan, orman yangınlarına ilişkin yaptığı açıklamada mücadelenin çok yönlü ve yoğun bir şekilde sürdüğünü belirtti.

Erdoğan, “Şu an itibarıyla devam eden yangınlarda Karabük, Safranbolu, Antalya Gazipaşa, Uşak Sivaslı... Buralar devam ediyor. 27 uçak aktif, 105 helikopterle yangın söndürme faaliyetleri devam ediyor. 6 bin kara aracı, 25 bin personel bu mücadeleyi sürdürüyor” dedi.

Yangınlarda hayatını kaybeden personele de değinen Erdoğan, “Ne yazık ki şehitlerimiz malum. 10 şehidimiz defnedildi. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Gerçekten çok çok büyük felaketle karşı karşıya kaldık. Bu felakette de bütün itfaiyeci kahramanlarımız ellerinden gelen her türlü kahramanlığı yaptılar. Ateş çemberi içerisinde kalan bu kahramanlar oralardan sıyrılamadılar ve bunun neticesinde de şehitlerimiz ebediyete uğurlandı. Allah yar yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.