Orman yangınları: Marmaris'teki yangın İçmeler'e ilerliyor

21.50 - Marmaris'teki yangın İçmeler'e ilerliyor

Marmaris'te Armutalan mahallesinde öğlen saatlerinde başlayan orman yangını İçmeler mahallesine doğru ilerliyor. Akşam saatlerinde de etkisini sürdüren yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale ediyor.

21.08 - Silifke'de iki mahallede yeni yangın çıktı

Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Boğsak'ın yanı sıra ilçenin Işıklı ve Hırmanlı Mahallesi'nde de yangın çıktığını söyledi.

Riskli durumdaki evlerin tedbiren boşaltılmasına devam ettiklerini Nazlı, "Boğsak'ın deniz tarafında yangını büyük oranda kontrol altına aldık. Yüksek kesimlerinde ise devam ediyor. Burası ile diğer iki noktadaki yangınlarımızı kontrol altına almak için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Bazı seralarda ve mezarlıkta hasar oluştu

Seraların yoğun bulunduğu Hırmanlı Mahallesi'ndeki yangına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) karadan, iki söndürme helikopteri de havadan alevlere müdahale etti. Birçok serada ve Çankaya Mezarlığı'nda hasar oluştu.

19.51 - Adana'daki yangına havadan müdahaleye ara verildi

Adana'nın Aladağ'da çıkan yangına çok sayıda arazöz, iş makinesi ve yer ekibiyle karadan müdahale devam ederken, bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yangını kontrol altına alma çalışması devam ederken havanın kararmasıyla helikopter ve uçakla müdahaleye ara verildi.

19.45 - Kilis Musabeyli yangını söndürüldü

Kilis'te Demirciler Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 150 işçi, 15 arazöz, 10 su tankı, 5 dozer ve 10 itfaiye aracıyla yürütülen çalışmalara jandarma ve belediye ekipleri de destek verdi.

Kilis Valisi Recep Soytürk, "Çevre illerin valileri ve belediye başkanlarıyla görüştük, çok kısa süre içerisinde takviye ekipler geldi. Çok şükür büyük bir oranda hakimiz, ama içerde hala yangın devam ediyor. Yer yer söndürme çalışmaları yapılıyor. Rüzgarın durumuna göre hızlanabiliyor ancak kademeli olarak birkaç yol açtık iş makineleriyle. Yangının diğer yerlere sıçramasını engelleyecek tedbirlerimizi aldık." dedi.

18.31 - Alanya'daki yangın kısman kontrol altına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Yangına 2 yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz ve personel müdahale etti. Köylülerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın kısmen kontrol altına alındı.

Yangında, ilk belirlemelere göre, 4 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Öte yandan, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

18.18 - Adana'da yangın henüz kontrol altında değil

Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Boztahta Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece çıkan yangına çok sayıda arazöz, iş makinesi ve yer ekibi müdahale ediyor. Bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Adana Valisi Süleyman Elban herhangi can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını söyledi. Vali Elban, "Adana'mızın birçok yerinde maalesef yangın var. Allah’a şükür herhangi bir can kaybı ya da yaralanma hadisesi söz konusu değil. Ekiplerimiz yangın bölgelerinde canhıraş bir çaba içerisindeler. Temennimiz en kısa sürede yangının kontrol altına alınması. Hemşerilerimizin güvenlik, barınma, iaşe gibi konularda hiçbir sıkıntısı olmayacak, vatandaşlarımızın zarar görmemesi ve yangının bir an evvel kontrol altına alınabilmesi için her türlü tedbiri alıyoruz." diye konuştu.

"Şu an için gözaltı durumu söz konusu değil"

Vali Elban, yangında ölen ya da yaralanan olmadığını belirterek şöyle devam etti:

"Yangın bölgesinde 3 tane mahalleyi boşalttık. Burada da evlerimizde hasar var, hayvanlarımızda zarar olan, telef olan hayvanlarımız var, ahırlarımızda yananlarımız var. Allah'a şükür tek tesellimiz burada da bir can kaybı ya da yaralanma söz konusu değil. Burada da müdahalemiz çok yoğun şekilde devam ediyor. Zaten hemen barajın dibindeyiz hem havadan yangın söndürme helikopteri, uçakları hem de karada arkadaşlarımız yoğun şekilde çalışıyorlar. Dolayısıyla burada yangın henüz kontrol altına alınmış diyemeyeceğiz ancak endişe edeceğimiz boyutlarda da değil, çok şükür."

Elban, gazetecilerin yangınlarla ilgili gözaltı olup olmadığı yönündeki sorusuna, "Şu an için gözaltı durumu söz konusu değil. Çok yönlü konuyu araştırıyoruz." diye yanıt verdi.

Kozan'daki yangın devam ediyor

Adana'da dün 22 noktada yangın çıktığını ve bunların 20'sinin gün içerisinde söndürüldüğünü belirten Elban, şunları kaydetti: "Ancak dün 19.45 itibarıyla Kozan'da başlayan yangınımız devam ediyor çünkü 70 kilometrenin üzerinde bir süratle esen rüzgar var. Çok şiddetli bir rüzgar. O hem yangının hızlı yayılmasını sağlıyor hem dengesiz yayılıyor hem de öbür tarafta da araziyi kurutuyor, nemi dağıtıyor. Dolayısıyla yangının daha da şiddetlenmesine neden oluyor. Şu an orada yangın kontrol altına alınabilmiş değil. Orada 7 köyümüz risk altındaydı. Köylerin tamamını gece biliyorsunuz tahliye ettik, şu an için bir can riski gözükmüyor. Kısmen evlerimizde zarar var ancak yangın belli bir aşamada kontrol altına alındıktan sonra ancak o belli olacak."

18.10 - Bodrum Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, Güvercinlik-Kuyucak mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı.



Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Milas'a bağlı Güvercinlik-Kuyucak mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili olarak mülhakatımız Milas Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen ivedi olarak soruşturma başlatılmıştır. Başsavcılığımızın talimatıyla orman yangının başladığı ve güzergahındaki yerlerle ilgili detaylı şekilde inceleme ve delillerin araştırılmasına yönelik soruşturma işlemleri çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Marmaris'e çevre illerden takviye

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından, "Marmaris'teki orman yangınına 30 arazöz, 5 helikopter, bir uçakla müdahale ediyoruz. Dualarımız ormanın kahramanlarıyla." paylaşımında bulundu.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, çevre illerden takviye geldiğini belirterek, "Kamu kurum ve çalışanları yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Yerleşim yerlerinde gerekli görülen yerler tahliye ediliyor." ifadelerini kullandı.

18.06 - Mersin-Antalya kara yolu açıldı

Mersin'in Silifke ilçesindeki orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Boğsak henüz belirlenemeyen nedenle çakın yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın nedeniyle kapatılan Mersin-Antalya kara yolu, ekiplerin müdahale ettiği alevlerin bu mevkide etkisini azaltmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Boğsak'taki kamp alanları ve 2 mahalledeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Boğsak'ın yanı sıra ilçenin Işıklı Mahallesi'nde de yangın çıktığını söyledi.

Nazlı, "Boğsak ve Işıklı olmak üzere ilçemizdeki 2 noktada yangına müdahale ediyoruz. Boğsak mevkisindeki İmamuşağı ile Işıklı mahallelerindeki bazı evlerimizi tedbir amaçlı boşalttık. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için mücadelemizi sürdürüyoruz." dedi.

Bazı seralarda hasar oluştu

Işıklı Mahallesi'ndeki yangın seraların yoğun bulunduğu Hırmanlı Mahallesi'ndeki ormanlık alana da sıçradı.

Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) karadan, 2 söndürme helikopteri de havadan alevlere müdahale etti. Büyüyen yangın nedeniyle bazı evler boşaltıldı, birçok serada hasar oluştu. Ekiplerin yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Milas

Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Bodrum ilçesi sınırlarına yakın Meşelik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.



Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, "Güvercinlik-Kuyucak mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Emet

Kütahya'nın Emet ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Samrık köyü yakınlarındaki karaçam alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Antalya

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, bölgeye sevk edilen ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bölgedeki Yukarı Mahalle, tedbir amaçlı boşaltı.

Sarp bölgede yer aldığı için yangına müdahalenin güçlükle yürütüldüğü öğrenildi.

Kilis

Kilis'in Musabeyli ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Demirciler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, bölgeye sevk edilen ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 75 işçi, 8 arazöz, 3 su tankı, 3 dozer ve 10 itfaiye aracıyla yürütülen çalışmalara jandarma ve belediye ekipleri de destek veriyor.

AFAD'dan yangınlarla ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini, etkilenen 58 vatandaşın ise tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, dün öğle saatlerinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 farklı noktada yangın çıktığı hatırlatılarak, yangına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü belirtildi.

Söndürme çalışmalarında 1 uçak, 1 İHA, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinesi, 960 personel ve 30 su ikmal aracının kullanıldığı ifade edilen açıklamada, "3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1'i ağır 138 vatandaşımız etkilenmiştir. 58 vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir." bilgisi verildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından bölgeye 19 ambulans, 6 UMKE ve 1 mobil komuta aracı sevk edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Antalya AFAD Müdürlüğünden 4 araç ve 14 personel bölgede görevlendirilmiştir. Ayrıca Isparta, Burdur, Konya, Karaman, Mersin, Kocaeli ve İstanbul'dan Antalya Valiliği ile eşgüdüm halinde 19 arazöz, 17 itfaiye aracı ve 1 su tankeri bölgeye sevk edilmiştir.

Yangından etkilenebilecek alanlarda bulunan evler tahliye edilmiştir. Yangın nedeniyle birçok ev, iş yeri, ahır, tarım arazisi, sera ve araç zarar görmüştür. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden 24 personel, 12 ekip halinde hasar tespit çalışmalarına başlamıştır."

Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir arazözün devrilmesi sonucunda yaralanan sürücünün tedavi altına alındığı bildirilen açıklamada, tedbir amaçlı toplam 1300 kişi kapasiteli 2 KYK yurdu ve 4 MEB pansiyonunun hazır hale getirildiği kaydedildi.

Türk Kızılay tarafından 1 sahra mutfak kiti ve 5 ikram aracı ile 20 bin 400 kişi/öğün kapasiteli beslenme ünitelerinin 25 personel ile birlikte bölgeye sevk edildiği bildirilen açıklamada, çalışmalara destek vermek üzere Afyonkarahisar AFAD İl Müdürlüğünden il müdürü ve 20 personel ile İzmir AFAD İl Müdürlüğünden il müdürü ve 7 personelin Antalya'da görevlendirildiği aktarıldı.

Bozyazı'daki yangın kontrol altına alındı

Dün, Bozyazı ilçesinde, muz seralarının da bulunduğu Kötekler Mahallesi'nde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğuma çalışmaları devam ediyor.

Mersin'in Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinde dün orman yangını çıkmış, yangın nedeniyle bölgedeki bazı evler tedbiren boşaltılmıştı.

Osmaniye'deki orman yangını

Osmaniye'nin Kırmacılı köyü mevkisi ve Karacalar mevkisinde dün iki ayrı orman yangını çıktığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yangınlara 1 uçak, 3 helikopter, 41 arazöz, 18 su tankeri, 20 iş makinesi, 1 JCB, 2 TOMA, 9 tır, 24 arazi aracı ve toplam 312 personel ile müdahale edilmektedir. Osmaniye AFAD İl Müdürlüğünden 1 araç ve 4 personel bölgede görevlendirilmiştir. AFAD eşgüdümünde Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay valiliklerinden bölgeye 7 su tankeri, 7 arazöz, 1 ekskavatör ve 3 itfaiye aracı sevk edilmiştir. Karacalar mevkisindeki yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları sürdürülmektedir. Kırmacılı köyünde yangına müdahale çalışmaları devam etmektedir. Kırmacılı köyünde bulunan evler ile Ürün ve Dombullu yaylaları tahliye edilmiş olup, yangınlardan etkilenen vatandaşlar için Osmaniye KYK Karaoğlan Yurdu tahsis edilmiştir."

Marmaris'teki orman yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesi, İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da yangın çıktığı ifade edilen açıklamada, "Yangına 1 uçak, 5 helikopter ve 30 arazözle müdahale edilmektedir. Muğla AFAD İl Müdürlüğünden 1 araç ve 4 personel bölgede görevlendirilmiştir. Yangın an itibarıyla herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmemekle birlikte, yangının yerleşim yerlerine doğru yayılması ihtimaline yönelik olarak tahliye planlamasına başlanmıştır." bilgisi paylaşıldı.