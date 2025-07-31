Orman yangınlarına karşı ‘küçükbaş’ çözümü

Mehmet Hanifi GÜLEL

Orman yangınlarının meydana gelişinde birçok se­bebinin olabileceğini belirten Çelik, küresel ısınmanın etki­sinin yanı sıra yangınların çı­kışındaki en büyük payın in­san kaynaklı olduğuna dikkat çekti.

Küçükbaş hayvanların özellikle keçinin ormana za­rar vermesinden ziyade çok önemli faydasının olduğunu ifade eden Çelik, koyun, keçi ve çoban ile çoban köpekleri­nin ormanların düşmanı de­ğil, gönüllü koruyucusu oldu­ğunu aktardı. Çelik, “Koyun ve keçiler, orman altı örtüsünde biriken kuru ot, çalı ve yabani bitkileri temizleyerek yangı­na sebebiyet verecek mater­yalin birikmesini doğal yoldan engeller. Ayrıca çobanlarımız yıl boyunca ormanlık alanlar­da hayvanlarıyla birlikte vakit geçiren, ormanları yakından tanıyan, en ufak tehlikeyi bi­le ilk fark eden önemli doğal gözlemcidir. Çoban köpekleri ise ormanlarımızı kundakla­mak suretiyle yakmak isteyen insanlar için caydırıcı bir fak­tördür” dedi.

“Otlatmaya açılması kırmız et üretimine katkı sağlar”

Ormanların otlatmaya açıl­masının sadece orman yan­gınlarının önlenmesi açısın­dan ilişkilendirmemek gerek­tiğini ileten Çelik, küçükbaş hayvanların doğal ortamda ormanlardan faydalanarak beslenmesi de hem küçükbaş hayvancılık sektörü hem de tüketiciler açısından önemli olduğunu söyledi. Çelik, sonuç olarak orman otlatmasının yangının yanı sıra kırmızı et üretimi ve tüketimine olumlu yansımaları ile büyük faydalar sağlanacağını bildirdi.

“Yasaklar, ormanlarda doğal dengeyi bozdu”

Ormanların küçükbaş hay­vancılığa kapatılmasının fay­dadan çok, zarar verdiğini be­lirten Çelik, şunları kaydetti: “Geçmiş yıllarda uygulama­ya konulan otlatma yasakları, ormanlardaki doğal dengenin bozulmasına yol açmış; orman altı temizliği yeterince yapıla­madığı için, yangınların yayıl­ma riskini ciddi ölçüde artırdı. Doğanın dengesine kulak ve­rerek; koyunu, keçiyi ve çobanı yeniden ormanın bir parçası haline getirmek öncelikli ola­rak ele alınması gerekiyor.”