Orman yangınlarına karşı ‘küçükbaş’ çözümü
Orman yangınlarına karşı çözüm küçükbaş hayvancılık sektöründen geldi. DÜNYA’ya konuşan Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, ormanların otlatmaya açılmasıyla yangınların önlenebileceğini ve kırmızı et üretimine katkı sağlanacağını söyledi.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Orman yangınlarının meydana gelişinde birçok sebebinin olabileceğini belirten Çelik, küresel ısınmanın etkisinin yanı sıra yangınların çıkışındaki en büyük payın insan kaynaklı olduğuna dikkat çekti.
Küçükbaş hayvanların özellikle keçinin ormana zarar vermesinden ziyade çok önemli faydasının olduğunu ifade eden Çelik, koyun, keçi ve çoban ile çoban köpeklerinin ormanların düşmanı değil, gönüllü koruyucusu olduğunu aktardı. Çelik, “Koyun ve keçiler, orman altı örtüsünde biriken kuru ot, çalı ve yabani bitkileri temizleyerek yangına sebebiyet verecek materyalin birikmesini doğal yoldan engeller. Ayrıca çobanlarımız yıl boyunca ormanlık alanlarda hayvanlarıyla birlikte vakit geçiren, ormanları yakından tanıyan, en ufak tehlikeyi bile ilk fark eden önemli doğal gözlemcidir. Çoban köpekleri ise ormanlarımızı kundaklamak suretiyle yakmak isteyen insanlar için caydırıcı bir faktördür” dedi.
“Otlatmaya açılması kırmız et üretimine katkı sağlar”
Ormanların otlatmaya açılmasının sadece orman yangınlarının önlenmesi açısından ilişkilendirmemek gerektiğini ileten Çelik, küçükbaş hayvanların doğal ortamda ormanlardan faydalanarak beslenmesi de hem küçükbaş hayvancılık sektörü hem de tüketiciler açısından önemli olduğunu söyledi. Çelik, sonuç olarak orman otlatmasının yangının yanı sıra kırmızı et üretimi ve tüketimine olumlu yansımaları ile büyük faydalar sağlanacağını bildirdi.
“Yasaklar, ormanlarda doğal dengeyi bozdu”
Ormanların küçükbaş hayvancılığa kapatılmasının faydadan çok, zarar verdiğini belirten Çelik, şunları kaydetti: “Geçmiş yıllarda uygulamaya konulan otlatma yasakları, ormanlardaki doğal dengenin bozulmasına yol açmış; orman altı temizliği yeterince yapılamadığı için, yangınların yayılma riskini ciddi ölçüde artırdı. Doğanın dengesine kulak vererek; koyunu, keçiyi ve çobanı yeniden ormanın bir parçası haline getirmek öncelikli olarak ele alınması gerekiyor.”