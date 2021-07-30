Orman yangınlarına müdahale çalışmaları devam ediyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini, etkilenen 58 vatandaşın ise tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, dün öğle saatlerinde Antalya Manavgat ilçesinde 4 farklı noktada yangın çıktığı hatırlatılarak, havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü belirtildi.

Yürütülen söndürme çalışmalarında 1 uçak, 1 İHA, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinası, 960 personel ve 30 su ikmal aracının kullanıldığı kaydedilen açıklamada, "3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 122 vatandaşımız etkilenmiştir. 58 vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir" bilgisine yer verildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından bölgeye 19 ambulans, 6 UMKE ve 1 mobil komuta aracının sevk edildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Antalya AFAD Müdürlüğünden 4 araç ve 14 personel bölgede görevlendirilmiştir. Ayrıca Isparta, Burdur, Konya, Karaman ve Mersin illerinden Antalya Valiliği ile eşgüdüm halinde 19 arazöz, 5 itfaiye aracı ve 1 su tankeri bölgeye sevk edilmiştir.

Yangından etkilenebilecek alanlarda bulunan evler tahliye edilmiştir. Yangın nedeniyle birçok ev, iş yeri, ahır, tarım arazisi, sera ve araç zarar görmüştür. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden 24 personel, 12 ekip halinde hasar tespit çalışmalarına başlamıştır."

Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir arazözün devrilmesi sonucunda yaralanan sürücünün tedavi altına alındığı bildirilen açıklamada, tedbir amaçlı toplam 1300 kişi kapasiteli 2 KYK yurdu ve 4 MEB pansiyonunun hazır hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada Türk Kızılay tarafından 1 sahra mutfak kiti ve 5 ikram aracı ile 20 bin 400 kişi/öğün kapasiteli beslenme ünitelerinin 25 personel ile birlikte bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde orman yangını başladı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda yangın meydana geldi. Küçüklü ve İnceiz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın geniş bir alana yayıldı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için karadan müdahale ediyor.

Adana Yüreğir'de makilik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, makilik ve ormanlık alanda henü belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İhbar üzerine, bölgeye 15 arazöz, 5 su tankı, çok sayıda iş makinesi ve 100 personel sevk edildi. Kontrol altına alınmaya çalışılan yangın bölgesinde, Yüreğir Belediyesi itfaiye ekipleri de görev yapıyor.

Mersin Aydıncık’ta 2 gün önce çıkan yangına müdahale ediliyor

Mersin'in Aydıncık ilçesinde, 2 gün önce çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Aydıncık ile Gülnar ilçesi arasında yer alan Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında 2 gün önce çıkan yangını söndürmek için bölgeye gönderilen ekipler, alevlere karadan müdahaleye devam ediyor.

Rüzgarın şiddetini arttırmasıyla ilçe merkezi sınırlarına kadar yayılan ve Merkez Mahalle'de Taşmasa Seyir Terası çevresine yaklaşan yangın nedeniyle güvenlik güçleri tedbirlerini sürdürüyor.

İlçe merkezine kadar yayılan yangın, daha önceden tedbir amaçlı boşaltılan bazı evlere kadar sıçradı.

Elektrik sorunu da yaşanan bölgede yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

"Evler yanıyor"

Aydıncık Belediye Başkanı Ferhat Aktan, yangının ilçe merkezine indiğini söyledi.

Yangında şu ana kadar can kaybının olmadığını bildiren Aktan, şöyle konuştu:

"Evler yanıyor. Sağdan soldan hep ateş düştü. 2 arazöz yandı, kaptanlarını kurtardık. Can kaybı yok. Çok şükür. Evler boşaltıldı. Müdahale devam ediyor. Rüzgar hızı çok fazla. Yurt ve üniversite binasını harekete geçirdik. Birçoğunu akrabalarının yanına taşıdık. Taşımaya devam ediliyor. Hepimiz çok kötü durumdayız. Tehlike geçmiş değil. Diğer mahallelere sıçrıyor. Allah yardımcımız olsun."

Yangın süreci

Aydıncık ile Gülnar ilçesi arasında yer alan Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında 2 gün önce çıkan yangını kontrol altına almak için çalışma başlatılmıştı.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahalede güçlük çekilen bölgeye, çevre illerden de takviye ekipler yönlendirilmişti.

İlçe merkezine kadar yayılan yangın, daha önceden tedbir amaçlı boşaltılan bazı evlere kadar sıçramış, yangın nedeniyle ilçede elektrik enerjisi de kesilmişti.

Kozan'da yangın kontrol altında

Adana'nın Kozan ilçesinde dün gece saatlerinde çıkan ikinci orman yangını kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Turgutlu Mahallesi'nde ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Kozan Orman İşletme Müdürlüğünce bölgeye 3 arazöz, bir su tankı, 3 ilk müdahale aracı ve 15 orman işçisi sevk edildi.

Karadan müdahale edilen yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.