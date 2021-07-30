Orman yangınlarına müdahale devam ediyor: Pakdemirli'den açıklama

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına devam ediliyor.

Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak İçmeler Mahallesi'ne ilerledi. Yangını kontrol altında tutmak için ekipler, karadan gece boyunca çalışmasını sürdürdü.

Sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları da bölgede çalışmalara yeniden başladı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda helikopter yangına havadan müdahale ediyor.

Bir kişinin yaşamını yitirdiği yangında, bazı otellerin tedbir amaçlı boşaltıldığı, bazı ev, araç ve iş makinelerinin de yangından zarar gördüğü öğrenildi.

Köyceğiz'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor.

Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün başlayan yangın, Beyobası Sazak Mahallesi'ne kadar ulaştı.

Bölgede 10 arazöz ve 2 dozer ile çok sayıda yangın söndürme ekibi görev yapıyor.

Geniş bir alanda etkili olan yangın, ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Adana

Adana'nın Aladağ ilçesinde dün çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Boztahta Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale sürüyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan ve Karaisalı ile İmamoğlu ilçelerinin sınırlarına kadar yayılan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışıyor.

Aladağ ilçesinde, dün gece saatlerinde yangın çıkmış, kuvvetli rüzgar nedeniyle alevler Karaisalı ve İmamoğlu ilçelerinin sınırlarına kadar yayılmıştı. Yangın bölgesinde bazı evler tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

Kozan ilçesi Kızlarsekisi mevkisindeki ormanlık alanda, 28 Temmuz saat 19.45 civarında çıkan yangını söndürmek için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Sabah saatlerine kadar yangına karadan müdahalede bulunan ekipler, günün ilk ışıklarıyla alevlere söndürme helikopteriyle de müdahale ediyor.

Feke ilçesine bağlı Karacauşağı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve söndürme ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kozan'da çıkan ikinci orman yangını kontrol altına alındı

İlçeye bağlı Turgutlu Mahallesi'nde ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Kozan Orman İşletme Müdürlüğünce bölgeye 3 arazöz, bir su tankı, 3 ilk müdahale aracı ve 15 orman işçisi sevk edildi.

Karadan müdahale edilen yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Mersin

Mersin'in Silifke ilçesinde dün çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

İlçede dün sabah saatlerinde ilk olarak Boğsak mevkisinde başlayan ardından Işıklı, Hırmanlı ve Yeşilovacık mahallelerine yayılan orman yangını şiddetli rüzgar nedeniyle etkisini artırdı.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale araçlarınca (TOMA) sürdürülüyor.

Söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla söndürme çalışmalarına havadan destek veriyor.

Yangın nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatılan Mersin-Antalya kara yolu, Silifke'de yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan, yangının etkili olduğu Yeşilovacık Mahallesi'nde bir iş makinesi ile bazı evler yangından zarar gördü.

"Mahallelerimizi boşalttık, boşaltmaya da devam ediyoruz"

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, AA muhabirine, alevlerin, birçok noktada etkisini sürdürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Gece saatlerinde rüzgarın artmasıyla yangınlar kontrolden çıktı. Mahallelerimizi boşalttık, boşaltmaya da devam ediyoruz. Otellerimizi de tahliye ettik. İnsanlarımızın can güvenliğini emniyete alıyoruz. Silifke'deki tesislerimizi hazırladık. Vatandaşları misafir olarak buralara yönlendiriyoruz. Rüzgarın durmasıyla biraz daha normale döneriz diye bekliyoruz ama gerçekten çok kötü bir durum."

Dün Silifke'de orman yangını çıkmış, yangın nedeniyle çok sayıda ev tedbiren boşaltılmıştı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle yangın, çevredeki diğer mahallelere de yayılmıştı.

Aladağlar Milli Parkı'ndaki yangın kontrol altına alındı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı'nda çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Milli parkın ziyaretçi tanıtım merkezi girişinde önceki gün başlayan yangında, Ulupınar bölgesinden sonra Kapuzbaşı Mahallesi'ndeki alevler de kontrol altına alındı.

Sivas, Yozgat, Nevşehir ve Niğde'den de gelen destekle 15 arazöz, 1 su ikmal aracı, 5 yangına müdahale aracı, 10 pikap, 3 itfaiye aracı, 2 kamyon, 1 dozer, 2 greyder, 85 orman işletme personeli ve yangının meydana geldiği köylerde yaşayan yaklaşık 200 gönüllünün katıldığı çalışmada soğutma işlemleri sürüyor.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da Twitter hesabından, "Yahyalı ilçemizdeki yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangın ile mücadelemizde büyük fedakarlık gösteren vatandaşlarımıza, Orman teşkilatımızın, askeri birliklerimizin, Büyükşehir Belediyemizin ve AFAD’ın görevlilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini paylaştı.

Pakdemirli: 57 yangın kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Aktif olan tüm yangınlarda (yangınların kontrol altına alınması ve söndürülmesi) iyiye doğru bir gidiş var." diyerek, yangınların 57'sininin kontrol altına alındığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın yönetim merkezinde gazetecilere, yangınlarla ilgili açıklama yaptı.

Pakdemirli, ülke genelinde aynı anda birden fazla yangın çıktığını, müdahalelerin yoğun şekilde sürdüğünü söyledi.

Ülke genelindeki yangınların 57'sinin kontrol altına alındığını vurgulayan Pakdemirli, "3 uçak, 9 İHA, insansız helikopter, 1 su tankı, 38 helikopter, 680 arazöz, 55 iş makinesi ve 4 bin personelle yangınla mücadele ediyoruz." dedi.

Muğla'daki yangınlara ilişkin bilgi veren Pakdemirli, "Marmaris'teki yangında ufak hasarlar var. Yerleşim yerlerini tehdit etmiyor, denize doğru ilerleyen bir yangın var." ifadesini kullandı.

Orman alanlarının turizme açıldığı iddialarına ilişkin de açıklamada bulunan Pakdemirli, "Turizmle ilgili tesis yapılacaksa 40 yıldır rahmetli Özal'dan beri bunun şekil ve şartları bellidir. Ormanların yakılmasına ihtiyaç yoktur. Bu anlamda bunu da tekrar hatırlatmış olalım. Lütfen bu konuyu istismar etmeyelim." diye konuştu.

Yangınlarla ilgili soruşturmaların devam ettiğini aktaran Pakdemirli, "Yangınların sebebiyle ilgili adli merciler, kolluk kuvvetleri araştırmalarını sürdürüyor. Önemli bulgulara rastlandığında açıklama yapılır." dedi.

Pakdemirli, mağdur olan vatandaşlara yönelik de "Zarar gören vatandaşlarımızın Bağ-Kur, SGK, Ziraat, Tarım Kredi ve TARSİM borçlarının, kredi borçlarının ertelenmesini sağlıyor olacağız." ifadesini kullandı.

Yangınlarla son teknoloji imkanlarıyla mücadele edildiğini vurgulayan Pakdemirli, "THK ile problemimiz yok, olmaz da. Elindeki uçakla ilgili problem, uçabilecek kapasitede değil, uçsa da performans verecek kapasitede değil." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu: Hasar tespiti yapılan vatandaşlarımıza kısmi ödemelerini başlatıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bölgede bir yandan söndürme çalışmalarının sürdüğünü bir yandan da hasar tespitlerinin yapıldığını söyledi. Çavuşoğlu, "Hasar tespiti yapılan vatandaşlarımıza kısmi ödemelerini yarından itibaren başlatıyoruz. Ziraat Bankası cumartesi günü bu amaçla açık olacak." dedi.

Çavuşoğlu, "(Yangınları) Kim yaptı? Vatandaşların da bizim de şüphelerimiz var. Tüm kurumlarımız hassas bir çalışma yürütüyor. Gözaltına alınan şüpheliler de var." şeklinde konuştu.

Bakan Kurum: Hasar tespit çalışmaları yürütülüyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise açıklamasında, "Toplamda 2 bin 300 yapının (Antalya'daki) bu yangın sebebiyle etkilendiğini düşünüyoruz. Bu çerçevede hasar tespit çalışmaları yürütülüyor." ifadesini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu: Ulaştırma ve haberleşme açısından herhangi bir sıkıntımız yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da yaptığı açıklamada, yangınların söndürülmesi için topyekun bir seferberlik içinde olunduğunu söyledi.

En kısa zamanda bu yangınları söndürme çabasında olunduğunu belirten Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Amacımız inşallah olumlu gelişmeleri sizlere kısa zamanda aktarmak. Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Allah tüm çalışma arkadaşlarımıza güç, kuvvet versin. Biz de onlara destek olmak için bölgelerdeyiz. Ulaştırma ve haberleşme açısından herhangi bir sıkıntımız yok. Yine de mobil baz istasyonlarımız her ihtimale karşın bölgelerde faaliyet halindeler. Kapasitelerimizi artırdık. İnşallah hep birlikte bu sıkıntılarımızın üstesinden geleceğiz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, bizim daha önceki tecrübelerimizde de yaşandığı gibi bu sıkıntıların bu sorunların üzerinden en kısa zamanda devletimizin büyük gücüyle geleceğiz. Bu yangınları bertaraf etmek için bütün çaba gösteren arkadaşlarımıza Allah'tan yardım diliyorum."