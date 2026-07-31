Orman yangınlarında son durum: Alanya ve Foça'da kontrol sağlandı

Yumaklı, NSosyal hesabından orman yangınlarındaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Alevlere karşı mücadelenin sürdüğünü aktaran Yumaklı, şunları kaydetti:

"Hava-kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın gün boyu süren etkin mücadelesi neticesinde Antalya/Alanya yangınını tamamen kontrol altına aldık. Muğla/Fethiye-Yeşilüzümlü Mahallesi'nde, dün başlayan bir yangını bu sabah kontrol altına almıştık. Aynı bölgede bugün farklı bir noktada başlayan yeni bir yangın da ekiplerimizin yoğun müdahaleleri sonucu kontrol altına alındı. Bugün başlayan İzmir Foça'daki yangın da tamamen kontrol altında. Balıkesir/Gömeç ve Mersin/Gülnar-Aydıncık yangınlarını büyük ölçüde kontrol altına aldık. Aydın/Çine yangınının ise enerjisi düşürüldü. Balıkesir/Susurluk'ta meydana gelen orman yangınına ise ekiplerimizin müdahalesi aralıksız şekilde devam ediyor."