Orman yangınlarında son durum: Müdahale devam ediyor

Antalya'nın Manavgat ve Akseki ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediliyor.

Manavgat'ta 28 Temmuz'da öğle saatlerinde 4 farklı noktada, Akseki'de de aynı gün gece saatlerinde Kepezbeleni Mahallesi'nde başlayan orman yangınları sürüyor.

Söndürme çalışmalarının rüzgarın etkisiyle güçlükle yapılabildiği yangınlar, yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Akşam havanın kararmasıyla çalışmalara ara veren hava araçları, sabahın ilk ışıklarında yeniden mücadeleye başladı.

Vatandaşlar da kendi imkanlarıyla söndürme çalışmalarına destek veriyor. Türkiye'nin farklı illerinden gelen yangın söndürme ekipleri de alevlerin bir an önce kontrol altına alınması için gece boyunca mücadelesini sürdürdü.

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, ilçedeki yangınların yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun bir çaba harcadıklarını söyledi.

Kepezbeleni Mahallesi'nde çıkan yangının Kepez, Hocaköy, Güneykaya ilçeleri için de risk oluşturduğunu belirten Hülür, "Kepezbeleni Mahallesi'ndeki yangında 71 evin 60'ı tamamen yandı. Yangın ormanlık alanlarda ilerliyor. Yerleşim bölgelerine ulaşmaması için hem havadan hem de karadan mücadele yürütülüyor. Hava şartları, yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Ancak ekipler cansiparane çalışıyor." diye konuştu.

Hülür, gece boyunca çalışmaların sürdüğünü, vatandaşların da ekiplere destek verdiğini kaydetti.

Üç mahallede vatandaşların teyakkuz halinde olduğunu dile getiren Hülür, "Risk oluşturan mahallelerde yaşlı ve engelli vatandaşları ekiplerimiz daha güvenli bölgeye götürüyorlar. Mahalle sakinlerine de gerekli uyarılar yapılıyor. Olası bir durumda vatandaşlar, kısa bir süre içinde mahalleyi boşaltacak şekilde hazır bekliyorlar." dedi.

Kaymakam Hülür, Gülendağı bölgesindeki yangının da devam ettiğini bildirdi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de yangının bazı mahallelerde sürdüğünü ifade etti.

Sözen, "Dolbazlar, Gebece ve Ahmetler mahallelerinde yangın devam ediyor, buralar tahliye edildi. Tahliye edilen yeni mahallelerimiz de var." şeklinde bilgi verdi.

Gündoğmuş'taki yangın Alanya'ya sıçradı

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde önceki gün çıkan orman yangını Alanya'ya sıçradı.

Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı. Sarp bölgede yer aldığı için alevlere müdahale güçlükle yürütülüyor.

Alevler, Alanya ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'ne sıçradı. Yangına, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Alanya'nın Bayır ve Güzelbağ mahalleleri tahliye edildi. Gündoğmuş'un Balkaya Mahallesi'ne de sıçramaması için söndürme çalışması yürütülüyor.

Ortakonuş Mahallesi'ndeki yangının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Ortakonuş Mahallesi sakinleri tahliye edilerek, 33 kişi Gündoğmuş Çok Programlı Anadolu Lisesi yurduna yerleştirilmişti.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının Güzelbağ Mahallesi'nde rüzgarın da etkisiyle artarak devam ettiğini söyledi.

Tüm kurum ve belediye ekiplerinin bölgede bulunduğunu belirten Yücel, 3 uçak, 5 helikopter ve 50'nin üzerinde büyük itfaiye araçlarıyla yangına müdahale edildiğini bildirdi.

Yücel, "Güzelbağda can ve mal kaybı yaşanmaması için bölgenin boşaltılması için mücadele ediyoruz. Güzelbağ'da insan yardımıyla yapılabilecek bir mücadele yoktur. Lütfen yardım amacıyla da olsa Güzelbağ'a gelmeyin. Yardım edecek araç ve ekipler için hem bölgeyi hem de trafiği rahatlatalım." diye konuştu.

Bodrum

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.



Kumbahçe Mahallesi İçmeler yolu güzergahındaki makilik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede geniş alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevlerin yaklaşık 150 metre uzaklıktaki yerleşim alanına sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor.

Öte yandan, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yoğunluk oluşmaması için yolda güvenlik önlemi aldı.

Kumbahçe Mahallesi'nde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle İçmeler Mahallesi'ndeki tersaneye kadar ulaştı. Tedbir amaçlı bölgedeki otel ve evleri boşaltma çalışmaları başlatıldı.

Oteldeki yerli ve yabancı turistler tekne ve sahil güvenlik botlarıyla denizden tahliye ediliyor.

Yangına 1 helikopter, 20'den fazla arazöz ve yangın söndürme ekipleri tarafından müdahale ediliyor. Bazı inşaat firmaları da beton mikserler ve su tankerleriyle ekiplere destek veriyor.

Öte yandan yangının çıkış nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

KKTC

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne bölgesine bağlı Karşıyaka köyünün güneybatı kısmındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, saat 12.30 sıralarında çıkan yangına polis, itfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma ekipleri, Lapta Belediyesine ait su tankerleri, bölge halkı ve askeri personel müdahale etti.

Geniş bir alana yayılan yangın, büyük oranda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın bölgesine giden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yetkililerden bilgi aldı.

Tatar, yaptığı açıklamada, haberi alır almaz bölgeye geldiğini söyledi.

Yangının söndürülmesi için olağanüstü bir gayret gösterildiğini belirten Tatar, "Köylüler, muhtar, itfaiye ekipleri, sivil savunma, herkes burada." dedi.

Alevlerin ilerleyip dağın diğer tarafına geçmemesi için çaba harcandığını anlatan Tatar, konuyla ilgili Türkiye'nin ve Birleşmiş Milletlerin (BM) de bilgilendirildiğini kaydetti.

Başbakan Ersan Saner de bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi. Gelişmelerin yakından takip edildiğini dile getiren Saner, yangınla ilgili, Başbakanlıkta bir kriz masası oluşturulduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Saner, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, yangın bölgesini helikopterle havadan inceledi.

Antakya

Hatay'ın Antakya ilçesinde, Habib-i Neccar Dağı eteklerinde çıkan ve bölgedeki bazı yerleşim yerlerine de sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Habib-i Neccar Dağı Bağrıyanık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, bölgedeki bazı evlere sıçradı.

Olay yerine sevk edilen Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekiplerince karadan, helikopterle de havadan yangına müdahale edildi.

Bölgedeki vatandaşlar da ellerindeki kovalarla ve su hortumlarıyla yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının yapıldığı bölgede, bazı evlerde hasar oluştuğu gözlendi.

Oğluna yaptırdığı ev yangında hasar gören Sıdıka Yıldız, büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

Kozan

Adana'nın Kozan ilçesinde 3 gün önce çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kızlarsekisi mevkisindeki ormanlık alanda, 28 Temmuz'da saat 19.45 civarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeden duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve söndürme ekibi sevk edildi.

Alevlere 3 gün boyunca havadan ve karadan müdahalede bulunan ekipler, yangını kontrol altına almayı başardı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Üç gün önce Kozan ilçesinde orman yangını çıkmış, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle bazı mahalleler tedbiren boşaltılmış, bazı evler de alevlerden etkilenmişti. Salmanlı Mahallesi'ndeki yangın bölgesinde mahsur kalan anne ile kızını bölgede bulunan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtarmıştı.

Aladağ

Adana'nın Aladağ ilçesinde iki gün önce çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Boztahta Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da saat 03.00 civarında çıkan yangını söndürmek için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Ekipler, günün ilk ışıklarıyla alevlere söndürme helikopterleri ve uçakla müdahale ediyor.

Yangın bölgesinde bazı evler tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

Fethiye

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına almaya çalışan ekipler, bölgeye karadan müdahale etti.

Ekiplere bölgeye gelen çok sayıda vatandaş da destek verdi. Bu nedenle araçlarıyla yangın bölgesine ulaşmak isteyenler, ormanlık alana çıkan yollarda yoğunluk oluşturdu.

Söndürme çalışmalarını koordine eden Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, gazetecilere, ilk amaçlarının yangının yayılmasını önlemek olduğunu söyledi.

"Yangın haberini alır almaz tüm ekipleri sevk ettik. Müdahalemiz sürüyor." diyen Fırat, bir gazetecinin "yangının çıkış nedeni ve gözaltı olup olmadığını sorması üzerine "İlk amacımız söndürmek." yanıtını verdi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da yangının oteller ve yerleşim yerlerinden uzak olduğunu belirtti.

Belediyenin imkanlarını da söndürme çalışması için seferber ettiklerini dile getiren Karaca, "Tüm ekiplerimizle müdahale ettik. Kayaköy bölgesinde de bir yangın var. Sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz. Türkiye'nin birçok noktasında aynı anda yangın olması bu düşüncemizi kuvvetlendiriyor." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hebasından "Muğla'nın Fethiye ilçesindeki yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor." paylaşımında bulundu.

Kırıkhan

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Alibeyçağıllı Mahallesi'ndeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce 10 arazöz, 5 su tankı, 6 dozer, iş makineleri ile 100 yer işçisi sevk edildi.

Günün ilk ışıklarıyla alevlere, söndürme helikopteriyle de müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi ile Kırıkhan Topboğazı mevkisinde aynı anda çıkan yangınlar erken müdahaleyle söndürüldü.

Samandağ

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, ormanlık alan yakınında çıkan bahçe yangını söndürüldü.

Çubukçu Mahallesi'nde, meyve ve zeytin ağaçlarının olduğu bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Mahalle sakinlerinin de destek verdiği söndürme çalışmalarıyla yangın söndürüldü.

Soğutma çalışmaları da yapılan bahçede, yaklaşık 15 dönüm alan zarar gördü.

Manisa

Manisa'nın Kula ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 10 dekar kızılçam ormanı ile 10 dekar boş tarım alanı zarar gördü.

Topuzdamları Mahallesi Kalafat mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına, Orman İşletme Şefliğine ait 1 arazöz, 20 traktör ve iş makinelerinin yanı sıra itfaiye araçları ile 1 keşif helikopteri, jandarma ve vatandaşlarla müdahale edildi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 10 dekar boş zirai alan ve 10 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Evinin yakınında çıkan yangına ilk müdahaleyi yapan Muharrem Çetinkaya (77), ağaca çarpan enerji nakil hattının çıkardığı kıvılcımların yangına neden olduğunu iddia etti.

Kula Kaymakamı Kemal Duru ve Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, söndürme çalışmalarına destek verdi.

Gördes ilçesi Gavruklar mevkisinde de elektrik panosundan çıkan yangın çevredeki anız alanına sıçradı. Yangın, ekiplerce kısa sürede söndürüldü.

Osmaniye

Osmaniye'de iki gün önce çıkan orman yangını, karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Merkeze bağlı Kazmaca köyü Tülüce mevkisinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle Kadirli ilçesi Karatepe köyü Kilimli Mahallesi'ne kadar yayılan orman yangınına müdahale sürüyor.

Dün akşam havanın kararmasıyla ara verilen helikopterle müdahale, sabah saatlerinde de yoğun duman nedeniyle bir süre yapılamadı.

Bölgeyi kaplayan dumanın etkisini yitirmesiyle havadan müdahaleye tekrar başlandı.

Gün boyu devam eden yangına havadan müdahaleye, havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Yangın, karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangın güzergahında olan Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'ndeki taşınabilir tarihi eserler, tedbir amacıyla başka bir müzeye nakledildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, yangının müzeye doğru ilerlemesi üzerine tedbir amacıyla taşınabilir eserlerin korunaklı biçimde Osmaniye Müzesi'ne nakledildiğini söyledi.

Öte yandan, yangında zarar gören alanlar ve ekiplerin söndürme çalışmaları drone ile havadan da görüntülendi.

Kazmaca köyü Tülüce mevkisindeki ormanlık alanda 28 Temmuz'da yangın çıkmış, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın Kadirli ilçesi Karatepe köyüne kadar yayılmıştı. Yangın nedeniyle bölgedeki bazı evler tedbiren boşaltılmıştı.

Silifke

Mersin'in Silifke ilçesinde 2 gün önce çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İlçede 29 Temmuz'da sabah saatlerinde Boğsak mevkisinde başlayan, ardından Işıklı, Hırmanlı ve Yeşilovacık mahallelerine sıçrayan orman yangını, dün gece saatlerindeki şiddetli rüzgar nedeniyle etkisini yeniden artırdı.

Hava sıcaklığının 34 dereceyi bulduğu ilçede alevler, Akdere mevkisindeki ormanlık alanda etkili oldu.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları, Orman İşletme Müdürlüğü ve yurt genelinden itfaiye ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale araçlarınca (TOMA) sürdürülüyor.

Havanın aydınlanmasıyla yeniden çalışmalara katılan söndürme helikopterleri de göletlerden taşıdığı suları aralıksız olarak yanan bölgelere atıyor.

Vatandaşlar ekiplere yardım için seferber oldu

Ekiplere zorlu mücadelelerinde destek olmak isteyen vatandaşlar, kendi aralarında topladıkları ihtiyaç malzemeleri ile diğer ilçelerden kargolarla ulaştırılan yardımları Akdere mevkisine taşıdı.

Buraya soğutucu dolaplar da koyan vatandaşlar, su, ayran ve meşrubatın yanı sıra simit, meyve, sebze ve hijyen malzemelerini ekiplere veriyor.

Yardımseverlerden 36 yaşındaki Habibe Arı, çevre bölgelerde yaşayan vatandaşların çok sayıda yardım malzemesi topladığını söyledi.

Habibe Arı, "Buraya her yerden, herkesten, esnaftan yardım amaçlı malzemeler geldi. Biz de yangını söndürmeye gidenlere soğuk su, yiyecek, içecek ne varsa veriyoruz. Bunu gönüllü yapıyoruz. 2-3 gündür ara ara yardım etmeye geliyorum." dedi.

Fatma Çelebi de yangın nedeniyle ilçede su sıkıntısı yaşandığını belirterek, bir nebze de olsa ekiplere yardımcı olmak için toplandıklarını dile getirdi.

Silifke'de 29 Temmuz'da orman yangını çıkmış, çok sayıda ev tedbiren boşaltılmıştı. Yangın, kuvvetli rüzgar nedeniyle çevredeki diğer mahallelere de yayılmıştı.

Aydın'daki yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangınla ilgili olarak 3 zanlı gözaltına alındı.

Efeler Mahallesi Tekağaç mevkisinde 29 Temmuz'da makilik alanda başlayan yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yangını çıkardığı ileri sürülen 3 zanlı belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Tekağaç mevkisinde çıkan yangın rüzgar etkisiyle büyümüş, yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alınmıştı.