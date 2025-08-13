Orman yangınlarında son tablo: Acı haber geldi!
Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor. Bazı kentlerde devam eden orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıklanırken; Osmaniye'den bir acı haber geldi. Yangına müdahaleye giderken meydana gelen arazöz kazasında orman işçisi Adem Nazım Demirel hayatını kaybetti.
Ülke genelinde orman yangınlarına karşı seferberlik sürüyor. Osmaniye, İzmir, Manisa ve Çanakkale'deki yangınların kontrol altına alındığı duyuruldu.
Osmaniye'den ise acı bir haber geldi. Orman işçisi Adem Nazım Demirel'in hayatı kaybettiği duyuruldu.
1 ölü, 4 yaralı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Osmaniye'de yangına giderken meydana gelen arazöz kazasınde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığını açıkladı:
"Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde yangına müdahaleye giderken meydana gelen arazöz kazasında orman işçimiz Adem Nazım Demirel şehit olmuştur. Araçta bulunan orman işçilerimiz Ali Aydın Kar, Gökhan Sefer, Suat Metin ve Ahmet Kürşat İren yaralanarak hastanede tedavi altına alınmıştır.
Hayatını kaybeden orman kahramanımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Orman Teşkilatımıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."
Kahramanmaraş'taki yangına müdahale sürüyor
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi Kavşut Mahallesi sınırlarında ormanlık alanda pazartesi günü başlayan yangın henüz kontrol altına alınamadı.
Sarp arazi nedeniyle karadan güçlükle müdahale edilirken; ekiplerin havadan ve karadan yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
İzmir'deki yangın kontrol altına alındı
İzmir'in Buca ilçesinde dün başlayan yangının kontrol altına alındığı açıklandı.
İzmir-Çeşme Otoyolu Buca ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi mevkisinde seyir halindeki bir minibüste çıkan yangın, otoyol kenarındaki ormanlık alana sıçramıştı.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılırken; olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Osmaniye'de bir kişi hayatını kaybetti
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde tarlada başlayan yangın kısa sürede zeytinliğe sıçradı. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Öte yandan, yangına müdahaleye giden arazöz, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada arazözde bulunan işçi Adem Nazım Demirel hayatını kaybederken, 4 işçi yaralandı.
Manisa Soma'daki yangın kontrol altına alındı
Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi yakınlarında dün henüz belirlenemeyen bir neden yangın çıktı. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Çanakkale-Dardanos yangını kontrol altında
Çanakkale'nin merkeze bağlı Kepez beldesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangının kontrol altına alındığı duyuruldu.
Yangın nedeniyle çok sayıda ev yanarken; bazı vatandaşlar tekneyle tahliye edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangından 139 kişinin etkilendiğini, 4 kişinin de hastanede tedavisinin sürdüğünü duyurdu.
Öte yandan, Antalya-Kepez, Edirne-Enez, Hatay-Yayladağ yangınlarının da kontrol altına alındığı açıklandı.