Orman yangınlarında yeni teknolojiler kullanacağız

Mustafa Kemal ÇOLAK

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, orman yangınlarıyla mücadele konusunda yürüttükleri hazırlıkları ve yenilikleri düzenlenen basın toplantısında kamuoyu ile paylaştı. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Fatih Ormanı Kampüsü'nde 2022 Yılı Orman Yangınları Hazırlık Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Vahit Kirişci, bu yıl ilk kez kullanılan teknolojiklerle, orman yangınları ile mücadelede önemli mesafeler alacaklarını söyledi.

Hazırlıkların özellikle teknoloji yoğunluklu bir strateji çerçevesinde gerçekleştirileceğini belirten Kirişci, "Yangınlara karşı hava ve kara gücümüzü daha da güçlendiriyoruz. 39 olan helikopter sayımızı 55'e, uçağımızı 3'ten 20'ye, İHA sayımızı 4'ten 8'e yükselttik. Rezerv güç olarak 25 helikopter, 2 uçak ve 1 İHA hazırda beklemektedir. Yani hava gücü olarak hazırlıklarımız bu manada tamdır." dedi. Orman yangınlarıyla mücadelenin ana prensibinin erken müdahale olduğunu vurgulayan Kirişci, "Bu durum bize orman yangınlarına karşı erken uyarı sistemlerimizi güçlendirmemiz gerektiğini göstermiştir. Gözetlemede yeni teknolojileri devreye aldık" dedi.

2023 ihracat hedefimiz 2 milyar dolar

Orman köylüsüne önemli bir katma değer sunan ve 2002'de 31 bin ton olan odun dışı orman ürünleri üretimini 2021'de 928 bin tona çıkardıklarını, 2023 hedeflerinin ise 1 milyon 200 bin ton olarak gerçekleşeceğini kaydeden Bakan Kirişci, şunları söyledi: “Artan üretime paralel ihracatı da artırıyoruz. 2002'de 39 milyon dolar olan odun dışı orman ürünleri (ODOÜ- ana ürün grubunu odun dışındaki tüm bitkisel ve hayvansal ürünler ile mantarlar oluşturmaktadır. Bu gruba reçine, sığla, kauçuk vb. balzamik ürünler giriyor) ihracatı, 2021'de 1.6 milyar dolara yükseldi. 2023 hedefimiz ise bu alanda 2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmek”. Son aylarda üzerinde çalışılan yangın karar sisteminin de yangınlara daha doğru şekilde müdahale imkanı sunduğunu belirten Kirişci, "Bu sistem sayesinde yangının seyri takip ediliyor ve muhtemel risk altındaki yerler önceden tespit edilerek, tedbirlerin alınması sağlanıyor." dedi. Yangınla mücadelede kullanılan hava ve kara araçlarının merkezde bulunan takip sistemiyle 24 saat boyunca takip edildiğini, bu takibin pek çok hususun anlık olarak görülebilmesini sağladığını aktaran Kirişci, "Yangın koordinatları, arazözlerdeki navigasyon cihazlarına gönderiliyor ve ekipler hızlıca müdahale ediyor. Araç takip sistemiyle aynı zamanda yangına müdahalede kullandığımız göletlerin doluluk oranını da kontrol ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Özel birlikler kuruldu

Yangınlara karşı profesyonel mücadele edecek "ORKUT" ekibi kurulduğunu ifade eden Kirişci, "Bunlar bir özel birlik, bir özel mücadele ekibidir. Özel eğitimlerden geçen 462 kişilik bu ekip, yangında ulaşılması zor bölgelere ilk müdahalede aktif rol oynayacaktır. Ayrıca, 150 kişilik yangın uzmanı da operasyonu sahada anlık veriler ışığında yönetmeye çalışacaktır" diye konuştu.

Türkiye ağaçlandırmada, Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü ülke oldu

Orman yangınlarını önleyici sistemleri hayata geçirirken, diğer yandan her yıl 600 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını bildiren Kirişci, "2023 hedefimiz, 7 milyar fidan dikmek ve böylelikle 2002'de 20,8 milyon hektar olan orman alanımızı 23,4 milyon hektara ulaştırmaktır" dedi. Uluslararası Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi 2020 raporuna göre, Türkiye'nin ağaçlandırmada Avrupa'da 1., dünyada ise 4. sırada olduğunu aktaran Kirişci, işlerinin sadece ormanları korumak, ağaç dikmek, yangın söndürmek değil, ekonomiye katkı sunmak, orman köylüsünü kalkındırmak ve kırsalda yaşayan vatandaşlara ek gelir kaynağı sunmak olduğunu söyledi.

Çalışanımızın yanındayız

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Orman Genel Müdürlüğü’nün kurulduğu günden bu yana tüm teşkilatı ve çalışanı ile cansiperane hizmet örneği gösterdiğini söyleyerek, “Kuruluşundan itibaren 133 orman kahramanı görevi sırasında şehit düştü. 11 çalışanımızı geçen yılki orman yangınlarında şehit verdik. Yaralanan çalışanlarımıza sahip çıkıyoruz, tüm çalışanlarımıza sahip çıkmaya da devam edeceğiz” diye konuştu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Osmaniye'de kaçakçılarla mücadele ederken darbedilerek ağır yaralanan orman muhafaza memuru Atilla Yıldız'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Orman yangınının yüzde 88'i insan kaynaklı

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Türkiye’deki orman alanlarının yüzde 55’inin yangınlara karşı hassas bölge olduğunu ifade ederek, “Orman yangınlarının yüzde 88’i insan kaynaklıdır. Halkımızın, vatandaşımızın bilinçlenmesi gerekmektedir” diye konuştu. Karacabey, 40 bine ulaşan orman camiasının Türkiye’nin temel taşlarından olduğunu ifade ederek, “Tüm çalışanlarımızın azmi ve özverisi ile orman yangınlarıyla mücadelemiz yeni teknolojilerle kararlılıkla yürütülüyor. Erken uyarı sistemimiz, her geçen yıl daha da erken müdahale imkanı sağlıyor. Teknolojik yeniliklerimizi geliştiriyoruz” dedi.

Bakandan çağrı

Vahit Kirişci, “Ormanlara dinlenme ve eğlenme maksadıyla giden vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum; lütfen, her bir vatandaşımız kendisini gönüllü bir orman bekçisi olarak görsün, yangına sebebiyet verecek her türlü durumdan kaçınsın. Ayrıca, ormanlara zarar verecek girişimleri fark ettiğinde ilgili makamlara haber versin" dedi.