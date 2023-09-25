Orman yangınlarının süresi son 35 yılda yüzde 19 arttı

Türkiye’de ve dünyada iklim değişikliğinin tetiklediği sıcak hava dalgaları, orman yangınlarını da berberinde getiriyor. Dünya Yaban Hayatı Fonu (WWF) tarafından hazırlanan rapora göre, dünya genelinde iklim değişikliğine bağlı yangınların sayısı artıyor. Üstelik yalnızca yangınların sayısı değil, süresi de son 35 yılda yüzde 19 arttı.

6 bin 900 hektar orman zarar gördü

Dünyada yılda ortalama 300 ila 500 milyon hektar orman alanı yangınlardan etkilenirken, Türkiye'de 10 ila 20 bin hektarlık alan zarar görüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; bu yıl Türkiye’de 1022 orman yangını çıktı ve bu yangınlarda 6 bin 900 hektar orman alanı zarar gördü.

Orman yangınlarının yaklaşık yüzde 40’ı ise insanların dikkatsizliğinden dolayı yani yapılan piknikler, yakılan ateşler, sigara izmaritleri gibi nedenlerden dolayı çıkıyor.

Türkiye’de her yıl 25 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan “Yangından Korunma ve İtfaiyecilik Haftası” kapsamında açıklamalarda bulunan Masdaf Pazarlama Müdürü Nihan Göksal, ekosistemi bozan ve biyoçeşitliliği tehdit eden orman yangınlarına erken müdahale için yapılması gerekenlere dikkat çekti:

“Orman yangınlarını kısa sürede kontrol altına alabilmek için henüz itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmadan yangına müdahale etmek gerekiyor. Yangına itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmadan önce yangın pompaları ile müdahale edilerek, yangının; ormana, insana ve çevreye olan etkilerinin azaltılmak mümkün. Bu konuda başarılı sonuçlar alabilmek için belediyelerin ormanlık alanlarda yaşayan gönüllü vatandaşlara, yangına ilk müdahale konusunda ekipman ve eğitim desteği sağlamaları gerekiyor. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü’nün koruma ve güvenlik görevlilerine de yeterince ekipman desteği sağlanmalı.