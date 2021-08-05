Orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor: İşte son durum

Antalya'nın İbradı, Alanya ve Akseki ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gündoğmuş ilçesindeki orman yangının 31 Temmuz'da sıçradığı Alanya ilçesinde söndürme çalışması yapılıyor. Bayır, Güzelbağ, Alara ve Susuzköy mahallelerinde etkisini sürdüren yangını ekipler kontrol altına almaya çalışıyor.

Ekipler, İbradı ilçesindeki Eynif Ovası, Demirkapı tünelinin kuzey bölgesinde dün çıkan orman yangınlarına da müdahale ediyor.

Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde 29 Temmuz'da çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan, Manavgat'ın Oymapınar Barajı çevresine de sıçrayan yangına da havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor.

Muğla

Marmaris, Köyceğiz, Milas, Bodrum, Menteşe, Seydikemer, Kavaklıdere ilçelerinde devam eden orman yangınlarına müdahale sürüyor.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Menteşe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda iki gün önce başlayan ve Menteşe ilçesine ulaşan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan mücadele ediliyor.

Yangının etkili olduğu iki ilçe arasındaki ormanlık alanlarda bulunan bazı mahalleler tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangının ormanlık alandan yerleşim alanlarına yayılmasının engellenmesi amacıyla Menteşe ilçesindeki Kozağaç, İkizce ve Salihpaşalar mahalleleri çevresindeki ağaçlar kesilecek.

Rüzgarın söndürme çalışmalarını güçleştirdiği bölgede alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile bazı gönüllüler müdahale ediyor.

Günün ilk ışıklarıyla bölgeye uçak ve helikopterle müdahale edilmeye başladı.

Helikopterden çekilen görüntülerde yangının geniş bir alanda etkili olduğu ve ekiplerin yangın havuzlarından su alarak alevlere attığı görülüyor.

Bir uçak daha katıldı

Muğla'daki söndürme çalışmalarına havadan destek veren İspanya, İran ve Rus uçaklarının yanı sıra bugün de Azerbaycan'dan gelen söndürme uçağı eklendi.

Sabah 06.00'da Azerbaycan'dan kalkan amfibi uçak uçak saat 10.30'da Dalaman Havalimanı'na iniş yaptı.

Söndürme çalışmalarında yaklaşık 2,5 saat kalan ve 12 ton su taşıyan uçak, çalışmalarda aktif görev yapacak.

Bodrum

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, bölgede söndürme çalışmaları devam eden yangına ilişkin yaptığı açıklamada, yangının geniş alana yayılmasında olumsuz hava koşullarının etkili olduğunu söyledi.

Yerleşim yerlerini korumak için çalışıldığını belirten Yılmaz, "Şükürler olsun şimdiye kadar bir can kaybı ya da yaralanan söz konusu olmadı. Mazı'da bazı konutlar, iş yerleri ve araçlar zarar gördü. Bunlar giderilemeyecek zararlar değil. Çok şükür yaralanan yok." dedi.

Yangın bölgesinden 1500 kişiyi tahliye ettiklerini, otellere yerleştirdiklerini anlatan Yılmaz, bölgede çalışmaların halen devam ettiğini dile getirdi.

Yılmaz, Kissebükü bölgesinde ciddi tedbirler alındığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Havadan ve karadan gece gündüz müdahaleler yapılıyor. Gerek orman gerek de kolluk birimlerimiz, TOMA'lar ve gönüllülerimizle ciddi tedbirler alıp, buradaki yangını kısmen de olsa durdurup önünü kestik. Mücadele tabii ki devam ediyor. 'Bu iş bitti' diyemeyiz. Sürekli bizde gece gündüz sahadayız. Hem devletimiz hem de diğer kurumlar yangın söndürme çalışmalarına ciddi destek verdi. Lojistik destek anlamında çok iyiyiz. Biz daha çok hava koşullarından etkileniyoruz. Bu karşılaştığımız yangın daha önce karşılaştıklarımızdan çok farklı. Daha önce hiç yaşanmamış bir yangın."

Vatandaşların da yangın söndürme başta olmak üzere her anlamda katkıda bulunduğuna dikkati çeken Yılmaz, başka ilçelere verecek kadar malzeme ve lojistik desteklerinin olduğunu sözlerine ekledi.

Azerbaycan'dan 3. ekip

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekiplerin üçüncü grubu, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye gönderildi.

Bakanlığa bağlı 40 itfaiye aracı ile 150 personel, kara yoluyla Türkiye'ye uğurlandı.

Yangınla mücadele çalışmalarında yer alan Azerbaycan'a ait amfibi uçak da 1 günlük bakım için geldiği ülkeden ayrılarak tekrar Türkiye'ye gitti.

Azerbaycan, daha önce de Türkiye'ye 320 personel, 53 itfaiye aracı ve 1 helikopter göndermişti.