Orman yangınlarıyla mücadele eden gönüllülere 'tazminat' hakkı geldi

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan 'Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AA'nın haberine göre; düzenlemeyle 'gönüllü' tanımı, 'orman yangınlarıyla mücadele gönüllüsü' olarak değiştirildi, yönetmeliğe 'diğer gönüllü' tanımı eklendi.

Bu kapsamda orman yangını gönüllüleri dışındaki, AFAD ve Türk Kızılay gibi organizasyonların gönüllüleri ile sivil vatandaşlarca oluşturulan diğer gönüllüler ve yakınları da Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun çerçevesindeki haklardan 1 Ocak 2025 itibarıyla faydalanabilecek.

Düzenlemeyle bu yıl orman yangınlarıyla mücadele sırasında orman işçileri ve orman gönüllülerinin yanı sıra hayatını kaybeden diğer gönüllüler ve vatandaşlar da "şehit" olarak nitelendirilecek.

Büyük facia yaşanmıştı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde temmuz ayında yaşanan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalan 10 orman görevlisi ve sivil toplum gönüllüsü şehit olmuştu.

Yeni düzenlemeyle getirilen haklardan Eskişehir'deki orman yangınında hayatını kaybedenlerin yakınları da yararlanabilecek.