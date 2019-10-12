Orman yangınlarıyla mücadelede yeni çalışma saati kriterleri getirildi

12 Ekim 2019

Orman Genel Müdürlüğünün "Orman Yangınlarıyla Mücadele Hizmetlerinde Görevli İşçi Personelin Çalışma Esasları İle İlgili Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, çalışma dönemi, orman yangınları açısından riskli dönem olan 1 Mayıs-30 Kasım arası olurken, bir dönemindeki çalışma süresi, bu dönem içindeki hafta sayısının, haftalık çalışma süresi çarpımı sonunda elde edilen miktarı aşamayacak.

Çalışma süresinin haftalara tam bölünemediği hallerde, çalışma süresi iş günü üzerinden ve her iş günü 7,5 saatlik iş süresi kabul edilerek hesaplanacak.

Haftalık iş süresi, 45 saatten az ya da çok olarak belirlenebilecek ancak kararlaştırılan çalışma dönemindeki çalışma süresinin bir iş haftasına düşen ortalaması 45 saati geçemeyecek.

Yoğunlaştırılmış iş haftası veya haftalarından sonraki dönemde işçinin daha az sürelerle çalıştırılmasıyla toplam çalışma süresi, çalışması gereken toplam normal süreyi geçmeyecek şekilde denkleştirilecek. Çalışanlar için günlük iş süresi 11 saati geçemeyecek.

Yangınları önleme ve söndürme işlerinde görevlendirilen işçilerin yangın mevsimi süresince ekip binası ve gözetleme kulelerindeki sosyal tesisler ve lojmanlarda çalışma saatleri dışında geçirdiği süreler çalışma süresinden sayılmayacak.

Personelin dinlenmesi sağlanacak

Düzenleme kapsamında işçilere ara dinlenmesi verilecek. Bu dinlenme, ekip binaları ile yangın gözetleme kulelerinde, yangınla mücadele esnasında ise yangın mahallinde verilecek.

İşçiler, 24 saatlik süre içinde kesintisiz en az 12 saat dinlendirilmeden çalıştırılamayacak ancak dinlenme süresi içinde yangın ihbarı alınması halinde işçiler yangına müdahale etmek üzere yangın bölgesine gidecek.

İşçilere, orman yangını esnasındaki can ve mal kaybını önlemeye dönük acil ve zorunlu müdahalenin gerektiği hallerle sınırlı olmak üzere, makul bir dinlenme süresi verilebilecek.

Haftanın bir gününde kesintisiz 24 saatten az olmamak üzere hafta tatili verilmesi zorunlu olacak. Haftalık 45 saati aşan çalışmalar, fazla çalışma sayılacak. Fazla çalışmaların günlük işe devam çizelgesi ile belgelenmesi zorunlu olacak. Bir yıl içinde yapılacak fazla çalışmaların toplamı 270 saati aşamayacak.

Kaynak: AA