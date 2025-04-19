Ormanlık alanda yanmış şekilde bulunan Afgan madenci hakkındaki davada karar!

Zonguldak’ta, Kasım 2023’te ormanlık alanda yanmış halde cesedi bulunan Afganistan uyruklu maden işçisi Vezir Mohammad Nourtani’nin ölümüne ilişkin davada, Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklarla ilgili gerekçeli kararını açıkladı.

Olayın ardından açılan davada 3’ü tutuklu toplam 6 sanık yargılandı. Mahkeme, tutuklu sanıklar Enver G. ve Hakan K.’yi "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan alt sınırdan uzaklaşarak 5 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer tutuklu sanık Ahmet A., "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Tutuksuz yargılanan sanıklardan E.D. ve S.K.'ye aynı suçtan 2'şer yıl hapis cezası verilirken, A.Ç. hakkında ise olayın aydınlatılmasına sağladığı katkı nedeniyle takdiri indirim uygulanarak 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, gerekçeli kararında Yargıtay içtihatlarına atıfta bulunarak sanıkların kasten adam öldürme suçunu işlediğine dair kesin, net ve somut delillerin bulunmadığını belirtti. Tanık beyanlarına göre maktulle sanıklar arasında husumet olmadığı ifade edilirken, Adli Tıp raporlarında da Nourtani’nin ölüm nedenine dair bilimsel olarak kesin bir tespit yapılamadığı vurgulandı.

Adli Tıp Kurumu’nun farklı kurullarınca hazırlanan raporlara göre, Nourtani’nin böbreklerinin vücudunda olduğu ancak yüksek ısı nedeniyle organlarının birbirine yapıştığı belirlendi. Bu nedenle, organ kaçakçılığına dair iddiaların somut bir delille desteklenmediği ifade edildi.

Gerekçeli kararda, sanıkların pişmanlık göstermemeleri, olayın meydana geliş şekli, cesedin yakılma biçiminin vahşiliği ve suça yatkınlıklarının göz önünde bulundurularak, herhangi bir ceza indirimi uygulanmadığı belirtildi. Cesedi yaktığını itiraf eden Ahmet A.’nın eylemi ise "delil karartma" kapsamında değerlendirilerek üst sınırdan ceza verildi.