Ormanlık alanlara giriş yasağı ne zaman bitecek? İşte ormanlara giriş yasağının detayları

Ormanlık alanlara giriş yasağı genelgesi İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerinde son dönemde artan sıcaklıklara dikkat çekilirken, orman yangınlarına karşı tedbir alınması amacıyla ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Yaz döneminde sakin bir orman kampı planlayanlar ise ormanlık alanlara giriş yasağı konusunda detayları araştırmaya başladı.

Son dönemde meydana gelen orman yangınları göz önünde bulundurularak bir takım tedbirler alınırken, yangınların çıkış nedenleri arasında yer alan anız yakma, bağ-bahçe temizliği, çöplerin ateşe verilmesi, tarla çalışmaları, enerji nakil hattı arızaları, piknik ve çoban ateşi, yıldırım, kasıt, ihmal veya dikkatsizlik neticesinde gelişen orman yangınlarının engellenmesi amaçlanıyor.

Ormanlara giriş yasağı ile riskli bölgelerdeki ormanların çevresinde ateş yakılması ve orman alanlarına girişler 31 Ağustos 2022 tarihine kadar yasaklanacak. Ayrıca ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyecek.

Orman kampı yapacaklar dikkat!

Orman kampı planlayanlar ise kamping alanlarını tercih etmek durumda kalacak. Bu süreçte ormanlık alanlara giriş yasağından kamping alanları muaf tutulacak.