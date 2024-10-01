Ortadoğu'da gerilim tırmanıyor: İsrail, İran’ın saldırı hazırlığına karşı harekete geçti

İsrail, ABD'li yetkililerin “İran’ın İsrail’e balistik füze saldırısına hazırlandığı” yönündeki açıklamaları üzerine, güvenlik önlemlerini artırarak acil bir Güvenlik Kabinesi toplantısı düzenledi.

Bu toplantı, ABD’den gelen istihbarat raporlarının ardından gerçekleştirilirken, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, İran'dan yapılacak olası bir füze saldırısına karşı hazırlıkların sürdüğünü belirtti. İsrail’in Lübnan'da devam eden operasyonlarına ek olarak, İran’dan gelebilecek geniş çaplı bir saldırı beklentisi, bölgedeki tansiyonu daha da yükseltti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise bu kritik gelişmelerin ardından İsrail halkına birlik çağrısında bulundu. İran’ın saldırı hazırlıklarıyla ilgili yapılan açıklamaya doğrudan değinmeyen Netanyahu, "Büyük başarılar elde ettik ama önümüzde büyük zorluklar var. Sizlerden iki şey istiyorum: İç Cephe Komutanlığı’nın direktiflerine sıkı sıkıya uymanız ve birlik içinde hareket etmeniz" ifadelerini kullandı. İsrail'in güvenliğini koruma kararlılığını vurgulayan Netanyahu, Hizbullah'a yönelik suikast operasyonlarının başarılarını savunarak, önümüzdeki günlerin zorlu geçeceğini belirtti.

ABD'li yetkililerin, İran’ın İsrail’e balistik füze saldırısı yapmaya hazırlandığına dair işaretler olduğunu duyurması, İsrail’de güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkarılmasına neden oldu. Bu kapsamda, özellikle Doğu Kudüs ve bazı bölgelerde sıkı güvenlik tedbirleri alındı. Ortadoğu'da gerilimin her geçen gün daha da tırmandığı bu süreçte, uluslararası toplumun dikkatleri de bu bölgeye çevrildi.