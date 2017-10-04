Ortak basın açıklaması yapılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani basın açıklaması düzenliyor.
İran'a gerçekleştirdiği günübirlik resmi ziyaret kapsamında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Sadabad Sarayı'nda ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ortak basın açıklamasında konuşuyor.
Ruhani'nin konuşmasından satır başları:
Bankacılık konusunda önemli kararlar aldık. Ticaretin milli paralar ile yapılması bunlardan biri.
İki gümrük kapısı yarından itibaren 24 saat çalışacak, 3. kapı teknik iyileştirmelerin ardından en kısa sürede açılacak.
CANLI YAYIN