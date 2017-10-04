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Ortak basın açıklaması yapılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani basın açıklaması düzenliyor.

Ortak basın açıklaması yapılıyor
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İran'a gerçekleştirdiği günübirlik resmi ziyaret kapsamında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Sadabad Sarayı'nda ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ortak basın açıklamasında konuşuyor.

Ruhani'nin konuşmasından satır başları:

Bankacılık konusunda önemli kararlar aldık. Ticaretin milli paralar ile yapılması bunlardan biri.

İki gümrük kapısı yarından itibaren 24 saat çalışacak, 3. kapı teknik iyileştirmelerin ardından en kısa sürede açılacak.

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