Ortak yayından önce yapılan görüşmelerle ilgili açıklama

18 Haziran 2019

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin YSK tarafından iptal edilmesinin ardından seçim tarihinin 23 Haziran günü olduğu açıklanmıştı.

Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu seçime bir hafta kala organize edilen ve Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın moderatör olduğu ortak bir tartışma programına katıldı.

Tüm ülkenin dikkatle takip ettiği ortak yayının ardından, İmamoğlu ile Küçükkaya'nın programdan önce gizli görüşme yaptığı iddia edildi.

İddianın ardından İBB Başkan Adayı Yıldırım konuyla ilgili açıklama yaptı.

Yüz yüze görüşme konusunda İsmail Küçükkaya'dan kendisine bir talep gelmediğini dile getiren Yıldırım, şu ifadelere yer verdi:

"Yüz yüze görüşmedim. Telefonda görüştüm. Ancak bana yüz yüze görüştüğü konusunda da bir bilgi vermedi. Telefonda konuştuklarımız ayrı bir mesele. Orada da genel yayında başarılar diledik, o kadar. O detaylar çok uzun. Onlara girmeyeyim. Onları konuşuruz. Aslında iki telefon görüşmesi var. Birincisi moderatör belli olduktan sonra İsmail Bey'i aradım, tebrik ettim. İkinci görüşme de Ekrem İmamoğlu ve benimle görüşmesi gerekecekti. Parti yetkilileri, böyle karar vermişti. Ancak ben o telefonu bekledim ama gelmedi. Bizim arkadaşlarımız dedi ki, 'Ekrem İmamoğlu ile görüşmüş, sizinle görüşmedi mi?' Yok dedim. Tekrar kendisine bilgi verildi. Onun üzerine aradı ve kendisiyle telefonda görüştük. Olay budur. Ama bunların önemi yok. Önemli olan yayından iki gün önce, perşembe günü, Aynı mekanda, moderatörle rakip adayın, danışmanlarının da bulunduğu bir toplantıda, bir araya gelmiş olmaları ve benimle böyle bir toplantı yapılmamasıdır. Burada açıkça bir eşitsizlik vardır. Eşitsizliğin ötesinde de burada bir gayrimeşru durum vardır. Ben Ekrem İmamoğlu'na, rakibime buradan sesleniyorum: Böyle bir görüşmeyi neden kamuoyu ile paylaşmadınız? Yayın öncesi yaptığınız bu görüşmeyi neden gizlediniz? Bunun cevabını rakibimden bekliyorum. Moderatör İsmail Küçükkaya, '2-3 dakika bu görüşme sürdü.' dedi. Gerçekte bu görüşme ne kadar sürmüştür? Onu da kamuoyu ile paylaşmasını bekliyorum." (AA)

Millet İttifakı'nın adayı İmamoğlu ise, görüşmenin gizli olmadığını açıkladı. İmamoğlu, Habertürk'e verdiği röportajda, "İsmail Küçükkaya ile önceden buluştuğunuza dair bir iddia ortaya atıldı. Yüz yüze görüştünüz mü yayından önce?" sorusuna, "Tabii ki. Bana geldi, zaten, “Sizinle görüşeceğim, ardından Sayın Binali Yıldırım’ı ziyaret edeceğim” dedi. Gizli görüşme derken, kameraların önünde değildi ama gizli de değildi. Oturduk, konuştuk. Sorular konusunda da, “Sizin ne soracağınıza karışmam ama konunun çemberi belli. İstanbul konuşulmalı, tamam ama İstanbul’da ikinci seçime niçin gidildiği de konuşulmalı. Bu en önemli mesele” dedim. Sorular, özel detaylar gibi konulara asla girmedim. “Siz aklınıza gelen her şeyi sorabilirsiniz” deyip, kendilerini uğurladım." yanıtını verdi.

Programın moderatörü Küçükkaya da sosyal medya hesabından görüşme konusunda 14 Haziran'daki programda anlattıklarını paylaştı. Küçükkaya paylaşımında, "Sır yok, giz yok, yalan yok, şeffaflık var. Her şey #TürkiyeninGözüÖnünde yaşandı." ifadelerini kullandı.

Küçükkaya'nın paylaştığı tweet: