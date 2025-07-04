Oruç Reis, 234 günlük görevin ardından Filyos Limanı’na döndü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Limanı, kıtalar arası görevini başarıyla tamamlayan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ni karşıladı. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği araştırma gemisi, Somali açıklarında 234 gün boyunca süren görevini tamamladıktan sonra yurda döndü.

Geçtiğimiz yıl 4 Ekim 2024'te Filyos Limanı’ndan ayrılan Oruç Reis, Somali’nin üç farklı deniz bloğunda yaklaşık 4.464 kilometrekarelik alanda üç boyutlu sismik veri topladı. Görevini 6 Haziran 2025'te başarıyla tamamlayan gemi, Mogadişu Limanı'nda düzenlenen bir törenle uğurlanarak dönüş yolculuğuna başladı.

15 Haziran’da dönüş rotasına geçen Oruç Reis, Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz’e ulaştı. Ardından 2 Temmuz’da Çanakkale Boğazı'nı, 3 Temmuz’da ise İstanbul Boğazı'nı geçerek Karadeniz’e açıldı.

Milli araştırma gemisine dönüş yolculuğunda yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde şu gemiler refakat etti:

* Zağanos Paşa Destek Gemisi

* Sancar Destek Gemisi

* Ataman Takip Gemisi

* Türk Donanması’na ait TCG Giresun ve TCG Göksu fırkateynleri

* TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi Askeri Lojistik Destek Gemisi

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi özellikleri

2017 yılında tamamen yerli ve milli imkanlarla inşa edilen Oruç Reis, 87 metre uzunluk, 23 metre genişlik ve 34 metre yüksekliğe sahip. Gemi, iki ve üç boyutlu sismik araştırma kabiliyeti, kıta sahanlığı analizleri ve yer kabuğu yapılandırmaları gibi ileri düzey görevleri gerçekleştirebiliyor.

Milli geminin yeniden göreve çıkmadan önce tüm sistemleri kontrol edilecek ve ihtiyaç duyulan teknik hazırlıklar tamamlanacak. Oruç Reis’in bir sonraki görevinin Karadeniz’de mi yoksa farklı bir bölgede mi olacağı ise ilerleyen süreçte netlik kazanacak.