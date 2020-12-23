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Oruç Reis gemisi Antalya Limanı'ndan ayrıldı

Sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına eşlik edecek "Ataman" ve "Cengizhan" isimli gemiler de limandan hareket etti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına devam etmek üzere Antalya Limanı'ndan ayrıldı.

Demre sahasındaki iki boyutlu (2B) sismik araştırmalarını tamamlayarak 30 Kasım'da Antalya Limanı'na dönen geminin bakımları ve yakıt ikmali gerçekleştirildi.

Doğu Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 15 Haziran 2021'e kadar sürecek yeni Navtex (denizcilere duyuru) ilanının ardından, Oruç Reis sismik araştırma gemisi Antalya Limanı'ndan ayrıldı.

Oruç Reis'e bölgedeki çalışmalarında eşlik edecek "Ataman" ve "Cengizhan" isimli gemiler de limandan hareket etti.