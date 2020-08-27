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Oruç Reis'in görev süresi uzatıldı

Doğu Akdeniz'de faaliyetlerini sürdüren Oruç Reis sismik araştırma gemisi için Navtex süresi 1 Eylül'e uzatıldı.

Oruç Reis'in görev süresi uzatıldı
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Oruç Reis gemisinin, sismik çalışma yürüteceği alan için 1 Eylül'e kadar devam edecek yeni Navtex (Denizcilere Duyuru) ilan edildi.

İlgili bölgeye dair ilanda daha önce çalışmaların 27 Ağustos'a kadar sürdürüleceği duyurulmuştu, yeni bildiriyle görev süresi 4 gün uzatılmış oldu.

Buna göre Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Ataman ve Cengiz Han isimli gemilerle birlikte Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri olan gemide, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

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Kaynak: AA

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