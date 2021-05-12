OSB camiasının ağabeyi Süheyl Erboz hayatını kaybetti

Organize sanayi bölgelerinin (OSB) ağabeyi olarak tanınan duayen sanayici Süheyl Erboz, 73 yaşında hayatını kaybetti. Erboz, dün akşam saatlerinde (11 Mayıs Salı) bir aydır tedavi gördüğü COVID-19’a yenik düştü. Marmara sanayisinin önde gelen isminin vefat haberi, iş dünyasını yasa boğdu. Erboz için bugün saat 14:00’te İMES Ümraniye’de bir tören düzenlenecek.

Türkiye sanayisinin kalbi Marmara Bölgesi’nde pek çok OSB’nin kurulmasına önderlik etmiş Erboz, Ümraniye İMES, Dilovası İMES ve Yalova İMES Makine İhtisas OSB’nin kurucusudur. Halen Kocaeli-Gebze VI. (İMES) Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı, Yalova İMES Makine İhtisas OSB Onursal Başkanı olan Süheyl Erboz, sanayinin çarpık yapılaşmasını engellemek için çalışmıştı. Erboz, OSB çatı kuruluşu OSBÜK’ün de bünyesinde üst düzey görevler almıştı. Sanayiye emek vermiş pek çok insanın sorunlarını çözmek için canla başla çalışan Süheyl Erboz, OSB camiasında “ağabey” olarak gönüllerde taht kurmuştu.

Erboz’un vefatı nedeniyle İMES Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akar, Dudullu OSB yönetim kurulu, Yalova İMES Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu ve Kocaeli-Gebze VI. (İMES) Makine İhtisas OSB mesajlar yayınladı.

DÜNYA ailesi olarak hayatını sanayiye adayan, OSB’lerin gelişmesi için büyük emekler veren Erboz’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sanayi camiasına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.