OSB'lerde yatırımlarını tamamlamayanlara ek süre!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan"Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, verilen süre dolduğu halde organize sanayi bölgelerindeki (OSB) yatırımlarını tamamlamayan sanayicilerin 5 Şubat'a kadar Bakanlığa başvurması halinde 36 aya kadar ilave süre alabilecek.

OSB iptal edecek

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, Bakanlık uzatımı dahil tüm süreleri tükenen ve yapı veya iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almayan katılımcılara, 5 Şubat'a kadar Bakanlığa başvurulması halinde, 3 yıl ilave süre verilebilecek. Söz konusu sürede başvuru yapılmayan müddeti bitmiş tüm parsel tahsisleri ilgili OSB tarafından iptal edilecek.