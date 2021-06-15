OSB'lerde yerinde aşı uygulaması başlıyor

Türkiye'de aşılama çalışmaları hız kazanırken, aşılamada yeni bir modelin hayata geçirileceği duyuruldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

OSB çalışanlarını aşılarını yaptırmaya davet eden Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü de "Üretime doğrudan eli değen OSB çalışanlarımızın taleplerimiz doğrultusunda yerinde aşılanması son derece önemli bir karar. Bu karar OSB'lerimizin üretim motivasyonunu daha da artıracaktır" dedi.

Öte yandan bugün SGK'ya kayıtlı tüm çalışanların aşılanmasına başlanırken, saat 13.00 itibariyla uygulanan aşı sayısı 35 milyonu aştı.