Osman Dereli kimdir?
MASAK Başkanı Osman Dereli görevden alındı. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, "Osman kimdir?" sorusuna yanıt aranıyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Osman Dereli görevden alındı. Dereli'nin görevden alınmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Osman Dereli kimdir?
Osman Dereli, 1974 yılında Ankara'da doğdu. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olan Dereli, 1997 yılında ise Maliye Bakanlığı'nda hesap uzman yardımcısı olarak göreve başladı.
2008-2012 yılları arasında Gelir İdaresi Başkanlığı'nda grup başkanı olarak görev yapan Dereli, yine bu dönemde (2006-2008) ABD'de İllinois Üniversitesi muhasebe dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı.
Eylül 2012'de Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkan Yardımcılığı görevine atanan Dereli, 2016'da ise Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına atanmıştır.
Osman Dereli, evli ve 3 çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.