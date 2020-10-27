27 Ekim 2020

Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş 73 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. DSP-MHP-ANAP koalisyonunda Sağlık Bakanı olarak görev yapan Osman Durmuş'un hayatını kaybetmesinin ardından vatandaşlar, Osman Durmuş hakkında detayları araştırıyor.

Osman Durmuş kimdir?

Osman Durmuş, 5 Ağustos 1947 tarihinde Çankırı'da doğdu. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde alan Osman Durmuş, yine Ankara Üniversitesi'nde Anatomi ihtisasını tamamladı ve daha sonra Ankara Devlet Hastanesi'nde Genel Cerrahi ihtisası yaptı.

Akademik kariyeri de bulunan Osman Durmuş, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalında Doçent olarak çalıştı. 1999 yılında doçent, 2003 yılında ise profesör ünvanını alan Osman Durmuş, bir süre Türkiye Üniversite Öğretim Elemanları Sendikası Kurucusu ve Başkanı olarak görev yaptı.

XXI. ve XXII. dönemde TBMM'de MHP Kırıkkale Milletvekili olarak yer aldı. DSP-MHP-ANAP koaslisyonunun olduğu 57. hükümette Sağlık Bakanı olarak yer alan Osman Durmuş, 21 Ekim 2020 tarihinde evinde beyin kanaması geçirdi ve hastaneye kaldırıldı ancak 26 Ekim'de hayatını kaybetti.

İyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Fransızca bilen Osman Durmuş, evli ve 3 çocuk babasıdır.