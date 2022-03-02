Osman Gürün: Zeytinliklerin korunması için hukuki mücadele başlatıyoruz

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Resmi Gazete’de dün yayımlanan yönetmelikle zeytin alanlarını maden sahası haline getirebilecek karara tepki gösterdi. Gürün, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla hukuki mücadele başlatacaklarını açıkladı.

Gürün, açıklamasında şunları kaydetti:

“Türkiye’deki zeytinliklerin yüzde 11,25’i Muğla’da. Bugüne kadar bu alanların korunması ve geliştirilmesi için özellikle imar ve çevre planlarını bu yönde yaptık. Şimdi bu yönetmelikle zeytinliklerimiz büyük tehlike yaşıyor. Bu tehlikeyi önlemek için hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Şu an Bakanlıklar tarafından Muğla’mızın yüzde 65’inde maden arama ruhsatı verilmiş durumda. Bu kararla oran daha çok yükselecek. Şehrimizin her yerinin maden alanı olarak belirlenmesi kabul edilemez.”

"Zeytini koruyacağız"

Zeytinin, Muğla tarihi ve geçimi için büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Gürün, “Zeytin sadece bir meyve değil, tarihi anlamları ve kültürel özellikleriyle Muğla’mızın büyük bir sembolü.” dedi.

Muğla’nın, zeytin üretiminde Türkiye’nin en çok ve en kaliteli üretimin yapıldığı şehirlerin başında geldiğinin altını çizen Gürün, yönetmelik değişikliğine tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Zeytin şehrimiz için önemli bir geçim kaynağıdır. Ayrıca yöremize özgü çeşitler ve iklim koşulları nedeniyle en kaliteli zeytin ve zeytinyağı Muğla’da üretiliyor diyebilirim. Zeytin o kadar önem taşıyor ki şehrimizdeki tarım alanlarının yüzde 48,29'u zeytinliktir. Ayrıca bu ağaç sadece bir geçim kaynağı ve meyve değildir. Ege bölgesinin kültürel özelliklerini binlerce yıldır ayakta kalarak yansıtan kadim bir kültür öğesidir. İlgili bakanlıklar tarafından Muğla’mızın yüzde 65’lik bir kısmında maden arama izni verildi. Zeytin alanlarında da maden aramaya izin verildiği takdirde neredeyse şehrimizin her yerinde maden arama izni olacak. Bu eşsiz doğası ve güzellikleriyle Dünyanın göz bebeklerinden biri olan Muğla’mıza yapılan büyük bir kötülük. Bunu asla kabul etmiyoruz. Biz şehrimizi koruyarak gelecek nesillere daha yeşil ve daha mavi bir Muğla bırakmak için çabalıyoruz. Bunu da tüm Muğlalılar olarak hep birlikte başaracağız. Çevrenin korunması için yaptığımız hukuki mücadeleler sürerken buna yenilerinin eklenmesi bizi de üzüyor. Ancak şunun bilinmesini isteriz ki Muğla’mızın korunması, yeşil ve mavinin iç içe geçtiği kentimizin bu güzelliklerinin geliştirilerek muhafaza edilmesi için çabalarımız sürecek. Buna karşı olanlara karşı da hukuki tüm mücadeleyi göstereceğiz.” (ANKA)