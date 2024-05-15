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Osman Kavala yeniden yargılanmayacak

Son dakika...13. Ağır Ceza Mahkemesi, Osman Kavala'nın "yargılanmanın yenilenmesi" talebini oybirliğiyle reddetti.

Haber Merkezi
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Son dakika gelişmesi...İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Osman Kavala'nın yaptığı "yargılanmanın yenilenmesi" talebini oybirliğiyle reddetti.

Mahkeme Heyeti değişmişti

Gezi Parkı davasında 6,5 yıldır tutuklu olan Osman Kavala’nın avukatının yeniden yargılama başvurusu ile başlattığı yeni süreçte önemli bir gelişme yaşanmıştı.

Beş tutuklunun bulunduğu davada, Kavala’nın avukatının başvurusunun ardından kararı veren mahkeme heyeti değişmişti...

 