Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı dava, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülmeye başlanmıştı. Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 sanık hakkında verilen beraat kararları ise Yargıtay tarafından bozulmuştu. Yargıtay, bozma kararında Gezi Parkı ile Çarşı davasının arasında hukuki bağlantı olduğu gerekçesiyle birleştirilmesine karar verilmesi gerektiği vurgulamıştı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdiği yazıda davaların birleşmesine onay verdiğini belirtmişti. Davalar 30 Temmuz’da birleştirilmiş ve sanık sayısı 52’ye çıkmıştı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince 1’i tutuklu, 8’i firari 52 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması 17 Ocak tarihinde görülmüş ve sanık Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

Oy çokluğuyla karar verildi

Tutuklu sanık Osman Kavala’nın tutukluluk incelemesi bugün yapıldı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde, Kavala’nın tutukluluk halinin devamına oy çokluğuyla karar verildi.

Mahkeme heyeti, kararında Kavala’nın suçunun vasıf ve mahiyeti ile adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verildiğini belirtti.

Karara şerh koyan üye hakim, dosyanın geldiği aşama ve sanığın delil karartma ihtimali bulunmadığı gerekçesiyle adli kontrol hükmü uygulanarak tahliye edilmesi gerektiğini kaydetti.

Davanın bir sonraki duruşması 21 Şubat tarihinde Çağlayan’da ki İstanbul Adalet Sarayında görülecek.