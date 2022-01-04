Osmangazi Köprüsü'nde bekleyenlerden ücret alınmayacak

Osmangazi Köprü gişelerinden 31 Aralık 2021 gecesi 23.50-00.30 saatleri arasında geçiş yapmaya çalışan tüm araç sahiplerinin geçiş ücretlerinin tamamının Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ tarafından ödeneceği bildirildi.

Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ'nin sosyal medya hesabından, 31 Aralık gecesi Osmangazi Köprüsü gişelerinde yaşanan beklemelere ilişkin bir açıklama yapıldı.

Şirketin, yılbaşı gecesi Osmangazi Köprü gişelerinde yaşanan beklemelerden dolayı büyük bir üzüntü içerisinde olduğu belirtilen açıklamada, "Teknik aksaklıklar yüzünden sürücülerimize kısa süre de olsa bir mağduriyet yaşattık. 23.50 ila 00.30 saatleri arasında geçiş yapmaya çalışan tüm araç sahiplerinin geçiş ücretlerinin tamamı şirketimiz tarafından ödenecektir. Tamamen teknik bir aksaklıktan kaynaklanan bu sorun nedeniyle beklemek zorunda kalan araç sahiplerinden özür diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, bu tip teknik aksaklıkların bir daha yaşanmaması için Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ'nin gerekli sistem iyileştirme çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağı bildirildi.