Osmaniye'de deprem mi oldu? Osmaniye'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? SON DEPREMLER LİSTESİ, 20 Kasım 2025 son depremler listesi, Az önce deprem mi oldu?

Osmaniye meydana gelen depremle sarsıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde saat 12.09'da gerçekleşen bu sarsıntının büyüklüğü 4.4 olarak ölçülürken, depremin yerin 8.8 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Deprem Gaziantep, ve Kahramanmaraş gibi çevre illerde de hissedildi.

Ana sarsıntının ardından Hasanbeyli merkezli 3.5 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi.

20 Kasım 2025 - Son depremler listesi

Hasanbeyli (Osmaniye) - 3.5 (MW) - Derinlik: 7.0 km - Saat: 12:19

Sındırgı (Balıkesir) - 2.8 (ML) - Derinlik: 7.9 km - Saat: 12:14

Sındırgı (Balıkesir) - 3.2 (ML) - Derinlik: 10.09 km - Saat: 12:12

Sındırgı (Balıkesir) - 1.6 (ML) - Derinlik: 10.54 km - Saat: 12:10

Bahçe (Osmaniye) - 4.4 (MW) - Derinlik: 8.8 km - Saat: 12:09

Sındırgı (Balıkesir) - 2.0 (ML) - Derinlik: 8.35 km - Saat: 12:08

Sındırgı (Balıkesir) - 1.2 (ML) - Derinlik: 7.0 km - Saat: 12:01

Sındırgı (Balıkesir) - 1.2 (ML) - Derinlik: 13.67 km - Saat: 11:31

Sındırgı (Balıkesir) - 1.2 (ML) - Derinlik: 8.4 km - Saat: 11:13

Sındırgı (Balıkesir) - 1.4 (ML) - Derinlik: 5.33 km - Saat: 11:06

Pütürge (Malatya) - 1.5 (ML) - Derinlik: 7.73 km - Saat: 10:59

Savaştepe (Balıkesir) - 1.1 (ML) - Derinlik: 6.63 km - Saat: 10:57

Alteyhül (Balıkesir) - 1.3 (ML) - Derinlik: 7.0 km - Saat: 10:52

Sındırgı (Balıkesir) - 1.3 (ML) - Derinlik: 5.79 km - Saat: 10:49

Merkez (Kırklareli) - 1.3 (ML) - Derinlik: 7.0 km - Saat: 10:46

Akdeniz - Kaş (Antalya) - 2.2 (ML) - Derinlik: 5.37 km - Saat: 10:44

Sındırgı (Balıkesir) - 1.0 (ML) - Derinlik: 5.34 km - Saat: 10:43

Sındırgı (Balıkesir) - 1.7 (ML) - Derinlik: 7.0 km - Saat: 10:23

Sındırgı (Balıkesir) - 1.1 (ML) - Derinlik: 7.0 km - Saat: 10:23

Sındırgı (Balıkesir) - 1.0 (ML) - Derinlik: 12.92 km - Saat: 10:13

Simav (Kütahya) - 1.0 (ML) - Derinlik: 7.0 km - Saat: 10:12

Gördes (Manisa) - 1.6 (ML) - Derinlik: 7.0 km - Saat: 09:51