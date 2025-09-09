Osmaniye'de orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Alibeyli köyü Karahocalar mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, arazöz, yangın söndürme uçağı ve helikopteri ile yangına müdahale ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA