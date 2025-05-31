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Osmaniye'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Osmaniye Valiliği, ormanlık alanlara girişlerin 1 Haziran-31 Ekim tarihlerinde yasaklandığını bildirdi.

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Osmaniye'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı
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Valilikten yapılan açıklamada, Osmaniye Valiliğinin 27 Mayıs'ta aldığı kararla ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı belirtildi.

Söz konusu dönemde Karacalar A tipi mesire yeri, Olukbaşı A tipi mesire yeri, Kent ormanı, Park orman alanı, Zorkun şenlik tepesi C tipi mesire alanı, Karanlıkdere C tipi mesire alanı, Çiftmazı tabiat parkı, Sumbas-Kokar C tipi mesire alanı, Savrun-Kokar C tipi mesire alanı, Kadirli Taputepesi B tipi mesire alanı, Karatepe-Aslantaş milli parkı haricindeki park ve alanlarda piknik yapılması ve ateş yakılması da yasaklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA