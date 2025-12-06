Osmaniye’de katliam gibi kaza: Yolcu otobüsü ile tırın kazasında çok sayıda ölü ve yaralı var

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde sabah erken saatlerde meydana gelen ağır kazada, yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Şanlıurfa–Adana otoyolunda, Bahçe ilçesi sınırlarında bulunan Ayranlı Tüneli’ne yaklaşık 2 kilometre kala Gaziantep istikameti yönünde gerçekleşti. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 27 AVD 454 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen 06 CSZ 652 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüste ağır hasar meydana gelirken bazı yolcular araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan yolcuları uzun süren çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkardı.

6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı!

Sağlık ekiplerinin ilk değerlendirmesine göre 6 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 11 kişi ise ambulanslarla Osmaniye’deki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle otoyolun Gaziantep yönü bir süre trafiğe kapatılırken ulaşım kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.