Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde orman yangını başladı

Yangın, Düziçi ilçesi Alıç Yaylası İncebel mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle başladı.

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğü ekibi, itfaiye ve jandarma sevk edildi.

Yangına helikopterle havadan, arazöz ve iş makineleriyle de karadan müdahale başlatıldı. Alevlerin yayılmasını önlemek için ekipler yoğun çaba sarf ediliyor.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.