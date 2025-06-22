Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat son yolcuğuna uğurlandı
Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat'ın cenazesi, Erzurum Horasan'da toprağa verildi.
Erzurum'un Horasan ilçesinde ağabeyi tarafından öldürülen Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat'ın cenazesi toprağa verildi.
Çayırdüzü Mahallesi'nde dün tartıştığı ağabeyi M. Canpolat (46) tarafından silahla öldürülen Kadir Canpolat için (45) Çayırdüzü Camisi'nde tören düzenlendi.
Törende Canpolat'ın kardeşleri taziyeleri kabul etti.
Kadir Canpolat'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığında defnedildi.
Cenazeye, vatandaşlar ile siyasi parti temsilcileri katıldı.
Öte yandan zanlı M. Canpolat'ın adliyedeki işlemleri sürüyo