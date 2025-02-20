Osmanlı tarihçisi Prof. Dr. Feroz Ahmad hayatını kaybetti (Feroz Ahmad kimdir?)
Türkiye'nin siyasi tarihi üzerine çalışan tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. Feroz Ahmad hayatını kaybetti. 87 yaşındaki profesörün cenazesi bugün İstanbul'da ikindi vakti kılınacak namazın ardından kaldırılacak.
Türkiye'nin siyasi tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan, tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. Feroz Ahmad hayatını kaybetti.
87 yaşındaki Prof. Dr. Feroz Ahmad'ın ölümünü sosyal medya üzerinden Doç. Dr. Behlül Özkan duyurdu.
"Feroz Ahmad hocayı kaybettik" diyen Doç. Dr. Behlül Özkan, cenaze namazının bugün İstanbul'da Bostancı Kuloğlu Camisi'nde ikindi vakti kılınacağını belirtti.
Prof. Dr. Feroz Ahmad'ın cenazesi Tuzla Şifa Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Feroz Ahmad kimdir, nereli, kaç yaşında?
Hindistan’ın Delhi kentinde 1938'de doğan Feroz Ahmad, Delhi Üniversitesi’nde lisans eğitimi aldıktan sonra İngiltere'ye giderek tarih alanındaki akademik çalışmalarına devam etti. Londra Üniversitesi’nde ünlü tarihçi Bernard Lewis’in danışmanlığında doktora yaptı.
Feroz Ahmad, doktorasında Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemindeki siyasi gelişmeleri çalışırken, modernleşme hareketlerini ele aldı.
Columbia Üniversitesi ve Massachusetts Üniversitesi'nde uzun yıllar ders veren Feroz Ahmad, Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde görev yaptı.
Ahmad, 2014’te Türkiye Cumhuriyeti tarafından Liyakat Nişanı'yla ödüllendirildi.