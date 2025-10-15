ÖSYM 2026 takvimi açıkladı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 YKS, KPSS, MSÜ, DGS başvuru ve sınav tarihi duyuruldu mu?

Memur ve üniversite adayları 2026 ÖSYM takvimini bekliyor. Gözler ÖSYM'ye çevrilmişken yüz binler tarih arayışı içerisinde... "ÖSYM 2026 takvimi açıkladı mı, ne zaman açıklanacak" sorusu gittikçe hızlanıyor.

2026 ÖSYM takvimi açıklandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi henüz 2026 takvimini açıklamadı. Geçen yıl takvim 13 Kasım'da duyurulmuştu. Bu yıl da gözler kasım ayının ikinci haftasında...

Gelecek yıl KPSS Önlisans ve Ortaöğretim sınavları da yapılacak.