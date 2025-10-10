ÖSYM 2026 takvimi açıklandı mı? Gelecek yık YKS, KPSS, ALES, DGS, MSÜ sınav ve başvuru tarihleri belli oldu mu?

Yılın son aylarına yaklaşılırken gözler 2026 ÖSYM sınav takvimine çevrildi. 2025 yılı sona ererken milyonlarca aday 2026 ÖSYM sınav ve başvuru tarihlerini öğrenmek istiyor. ALES, YKS, KPSS, MSÜ ve DGS gibi sınavlara hazırlanan adaylar "ÖSYM 2026 takvimi açıklandı mı" sorusunu sıkça yöneltiyor.

2026 ÖSYM takvimi açıklandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi henüz 2026 takvimini açıklamadı. Geçen yıl takvim 13 Kasım'da duyurulmuştu. Bu yıl da gözler kasım ayının ikinci haftasında...

Gelecek yıl KPSS Önlisans ve Ortaöğretim sınavları da yapılacak.