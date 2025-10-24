ÖSYM 2026 takvimi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2O26 YKS, KPSS, MSÜ, DGS başvuru ve sınav tarihi ne zaman?

ÖSYM’nin 2026 sınav takvimi için geri sayım başladı. Üniversiteye girişten kamu personeli seçme sınavlarına kadar birçok önemli sınavın tarihi adayların gündeminde. YKS, KPSS, DGS ve MSÜ oturumlarının ne zaman yapılacağına ilişkin takvimin açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Gittikçe yoğunlaşan soru "ÖSYM 2026 takvimi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" oluyor.

2026 ÖSYM takvimi açıklandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi henüz 2026 takvimini açıklamadı. Geçen yıl takvim 13 Kasım'da duyurulmuştu. Bu yıl da gözler kasım ayının ikinci haftasında...

Gelecek yıl KPSS Önlisans ve Ortaöğretim sınavları da yapılacak.