ÖSYM 3 bin sağlık personeli ataması için tercih işlemlerini başlattı

16 Haziran 2020

ÖSYM, Sağlık Bakanlığınca İstanbul'daki sağlık tesislerinde istihdam edilmek üzere 3 bin sözleşmeli sağlık personeli ataması için aday tercih işlemlerini başlattı.

ÖSYM'nin internet sitesinden, Sağlık Bakanlığı KPSS-2020/8 Tercih Kılavuzu yayımlandı.

Buna göre, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

Adaylar, tercihlerini bugünden itibaren 22 Haziran'a kadar yapabilecek. Tercih işlemleri, 22 Haziran 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

Tercih işlemleri, KPSS-2020/8 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki sağlık tesislerinde istihdam edilmek üzere 3 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 250 sürekli işçi alınacağını bildirmişti.

Kaynak: AA