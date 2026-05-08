ÖSYM AGS BAŞVURU EKRANI VE KILAVUZU... Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı başvuruları başladı

2026-MEB-AGS başvuruları için heyecanlı bekleyiş sona erdi... Yüz binlerce kişi yine bu sınavda ter dökecek. ÖSYM saat 10.00'da yaptığı duyuru ile müjdeli haberi geçti.

AGS başvuruları ne zaman başlayacak?

ÖSYM'den yapılan açıklamada "2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’nın (2026-MEB-AGS), 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumları 12 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 8-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 8 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-MEB-AGS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuz ile başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir" denildi.

