ÖSYM AGS başvuruları başladı mı, saat kaçta başlayacak? KILAVUZ VE BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2026-MEB-AGS başvuruları için heyecanlı bekleyiş... Yüz binlerce kişi yine bu sınavda ter dökecek. Başvurular ise bugün başlıyor ve 20 Mayıs'a kadar devam ediyor. Öğretmenlik mesleğine girişin anahtarı olan sınavın başvurularının saat kaçta başlayacağı büyük merak konusu... İşte geçen yıl yaşanan süreç ile ilgili bilgiler...

AGS başvuruları ne zaman başlayacak?

ÖSYM ve MEB AGS başvuruları için bir saat belirtmedi. Geçen yıl başvurular saat 10.45'te başlamıştı. Bu yıl da gözler saat 10.00-11.00 aralığında olacak.

Adaylar, başvurularını 8 Mayıs 2026 tarihinden itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

