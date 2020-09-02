ÖSYM Başkanı Aygün: Pandemi önlemlerine devam ediyoruz

02 Eylül 2020

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, koronavirüs nedeniyle sınavlarda alınacak çeşitli önlemlerle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Aygün, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli adaylarımız,

KPSS ve diğer sınavlarımızda Covid-19 Pandemi önlemlerini uygulamaya devam ediyoruz. Sizlerle bu önlemleri ve hazırlıklarımızı paylaşmak istiyorum.

Sınav binalarının/salonlarının sınavdan önce detaylı temizliği yapılmakta ve dezenfekte edilmektedir.

Koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacaktır. İsteyen adaylar, kendileri de dezenfektanlarını yanlarında getirebileceklerdir.

Sınav görevlilerimize maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven de dağıtılacaktır.

Adaylar ve görevliler kendi maskeleri ve/veya siperlikleriyle de gelebileceklerdir.

Covid-19 ile ilgili durumu olan adaylar HES kodlarından belirlenecek ve Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda Covid-19 durumlarına göre gruplara ayrılacak ve sınav merkezlerimizde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacaklar.

Bu durumda olup sınav yeri değiştirilen adaylar Başkanlığımız tarafından sms ile bilgilendirilecektir.

Sınav görevlilerimizin Covid-19 durumları HES kodları aracılığıyla takip edilecektir.

Covid-19 durumu belirlenen sınav görevlilerinin görevleri iptal edilerek yerlerine yeni görevlendirmeler yapılacaktır.

Adayların sınav binalarına ulaşımı için sınav binalarının bulunduğu bölgelere belediyeler tarafından daha sık seferler düzenlenmesi sağlanacaktır.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacaktır.

Adaylar sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecektir.

Okul bahçeleri girişinde/önünde kümelenmenin önlenmesi için aday yakınlarının beklememeleri ve ayrılmaları önem arz etmektedir."