ÖSYM çöktü mü, neden çöktü? ÖSYM sitesine neden girilmiyor?
ÖSYM'nin resmi sitesine giriş yapılamıyor. Bugün özellikle üniversite adayları sonuçlarını öğrenmek için siteyi ziyaret etmek isterken "Bu siteye ulaşılamıyor" ifadesi ile karşılaşıyor. Bu nedenle sıkça "ÖSYM çöktü mü, neden çöktü" diye soruluyor.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
YKS tercih sonuçları bugün saat 09.45'te ilan edildi. Bu dakikadan sonra ÖSYM'nin sitesi yoğun ilgi gördü. Kimileri sonuçlarını öğrenirken hala erişim sorunu nedeniyle sonuçları öğrenemeyenler var.
ÖSYM'nin sitesi çöktü mü?
ÖSYM'nin resmi sitesi çöktü. 2025 YKS tercih sonuçlarının açıklanması ile birlikte adaylar ÖSYM'nin sitesine akın etti. Bu sebeple kurumun sitesine girişte zaman zaman erişim sıkıntısı yaşanıyor.